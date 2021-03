Marsmission: Wasserwolke über Marsvulkan

Die ESA-Sonde Mars Express hat ein besonderes Phänomen auf dem Roten Planeten beobachtet: eine Wolke aus Wassereis, die sich über 1800 Kilometer weit streckt. Sie bildet sich offenbar stets während des Sommers über der Tharsis-Region, wenn Winde die dünne Marsluft am Hang von Arsia Mons emporblasen, dem zweitgrößten Vulkan unseres Nachbarplaneten.

Schon länger ist bekannt, dass die Atmosphäre des Mars in winzigen Mengen Wasserdampf enthält. Die H 2 O-Moleküle haben sich unter anderem aus Eis an der Oberfläche gelöst, wie man es an den Polen findet. Gelangt das Wasser in eine Höhe von dutzenden Kilometern, kondensiert es und bildet dann Wolken wie die auf dem Bild von Mars Express.

Forscher haben daher immer wieder ähnliche Gebilde beobachtet, etwa über dem Grabensystem Valles Marineris. Und auch über Arsia Mons ist das Phänomen nicht völlig neu. Doch bisher sei es nicht gelungen, die Wolke in ihrer vollen Ausdehnung zu erfassen, da die meisten Marssonden die Tharsis-Region nur während des Nachmittags gut im Blick haben, schreibt die ESA in einer Mitteilung.