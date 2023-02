Marsmissionen: Mars-Rover können wohl gar kein Leben nachweisen

Lebensspuren auf dem Mars aufzuspüren, ist einer der wichtigsten Gründe, Sonden auf den Planeten zu schicken. Aber möglicherweise sind die bisher zum Mars geschickten Instrumente gar nicht empfindlich genug dafür. Denn deren Technik reicht nicht einmal, um Leben auf der Erde zu finden. Zu diesem überraschenden Ergebnis kommt ein Team um Armando Azua-Bustos vom Centro de Astrobiología in Madrid anhand von Experimenten mit irdischen Ablagerungen, die Marsgesteinen ähneln. Wie die Arbeitsgruppe in »Nature Communications« berichtet, fand sie in Gesteinen aus der Atacama-Wüste in Chile mit Hilfe empfindlicher Laborausrüstung reichlich Lebensspuren. Dagegen blieben die Resultate heute auf dem Mars eingesetzter Geräte nahe der Messgrenzen oder gar darunter – selbst wenn in den Proben der Sonden Lebensspuren sind, blieben die Daten wohl bestenfalls mehrdeutig.

Die Atacama ist die älteste und trockenste Wüste der Welt und dem Mars so ähnlich, dass die NASA seit 1997 dort ihre Mars-Rover testet. Und die Ähnlichkeiten gehen sogar noch weiter: Die unwirtliche Gegend birgt ein über 100 Millionen Jahre altes Flussdelta. Dessen rote Gesteine ähneln in vielen Details jenem Flussdelta im Jezero-Krater, in dem der Mars-Rover »Perseverance« seit Mitte 2022 nach Lebensspuren sucht. Der Unterschied ist, dass die als Red Stone bezeichneten Ablagerungen bis heute Leben enthalten. Nebel vom nahen Ozean bringt genug Feuchtigkeit, um ein bakterielles Ökosystem zu nähren. Die DNA dieser meist völlig unbekannten und rätselhaften Mikroben wies das Team um Azua-Bustos mit hochsensiblen Labormethoden nach.

Damit entspricht das Ökosystem im Gestein etwa dem Besten, was Fachleute auf dem Mars zu finden hoffen können: ein paar exotische Mikroben, die fein verteilt dem nackten Gestein eine magere Existenz abtrotzen. Wenn die Instrumente der Mars-Sonden Leben auf dem Roten Planeten entdecken sollen, müssen sie das auch in den Gesteinen der Atacama. Die Arbeitsgruppe untersuchte deswegen die Proben mit den irdischen Gegenstücken der Instrumente, die auf dem Rover »Curiosity« und bei der geplanten europäischen Mission »ExoMars« installiert sind. Die Ergebnisse sind bestenfalls gemischt. Ein Gaschromatograph, der dem Instrument SAM auf »Curiosity« entspricht, wies zwar organisches Material nach – doch das Instrument auf der Erde ist zehnfach empfindlicher als sein marsianisches Gegenstück, das deswegen wohl keinen Erfolg gehabt hätte. Auch das Instrument MOMA von »ExoMars« scheiterte am Atacama-Gestein.