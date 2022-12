ChatGPT: Das sprachgewaltige Plappermaul

Eine ähnliche Debatte gab es im Sommer, als der Google-Forscher Blake Lemoine intensiv mit einem Sprachmodell namens Lamda interagierte und ob dessen Eloquenz und tiefsinniger Antworten zur Überzeugung gelangte, dass dieses lebendig sein und ein Bewusstsein haben müsse. Lamda bedeutet ausgesprochen »Language Model for Dialogue Applications«, es hatte also nicht nur ein ähnliches Ziel wie ChatGPT, sondern spielt ziemlich sicher auch in der gleichen Liga riesiger Sprachmodelle: Google und OpenAI führen hier die Forschung und Entwicklung an.

Der Konstruktionsfehler des Menschen

Ich habe lange mit Lemoine gesprochen, der sich durchaus viele philosophische Gedanken gemacht hat und der seine Forderung, Lamda als Person anzuerkennen mit seiner religiösen Überzeugung begründet. Ich habe auch mit vielen Bewusstseinsphilosophen und Neurowissenschaftlerinnen gesprochen, und letztlich ist die Frage »Kann eine Maschine ein Bewusstsein haben?« gar nicht so einfach zu beantworten: Es kommt drauf an, wie man Bewusstsein definiert – und wie man es misst. Fachleute aus beiden Fachrichtungen haben mich darauf hingewiesen, dass wir allein auf Grund der sprachlichen Ausdrucksweise nicht beurteilen können, ob Bewusstsein vorhanden ist – weder bei einer Maschine noch bei einem menschlichen Gegenüber. Wir glauben es unseren Mitmenschen, aber sie könnten ebenso gut Zombies sein und nur behaupten, sie seien bewusst. Sobald das überzeugend genug vertreten wird, finden wir das glaubhaft.

»Wir sind darauf geeicht, die Äußerungen anderer als bedeutungsvoll zu interpretieren« Anna Ivanova, MIT

Aber bevor wir allzu tief in philosophische Debatten eintauchen, schauen wir, was wir aus diesen Erkenntnissen und den aktuellen Ereignissen über uns Menschen lernen können. »Wir sind darauf geeicht, die Äußerungen anderer als bedeutungsvoll zu interpretieren«, erklärt mir Anna Ivanova. Die Neurowissenschaftlerin vom MIT hatte angesichts der Debatte um Googles Chatbot zusammen mit Kollegen einen Artikel geschrieben: »Google’s powerful AI spotlights a human cognitive glitch: Mistaking fluent speech for fluent thought« – der machte mich neugierig. Was für einen »Glitch« in unserer Kognition nutzt die KI da aus? Worauf fallen wir herein? Selbst wenn das Gesagte Lücken habe oder stellenweise seltsam sei – wie die Aussagen ChatGPTs zu meiner Person – »füllen wir die Lücken mit Sinn, wir ergänzen Hintergrundwissen und die mutmaßlichen Intensionen, wieso jemand etwas sagt«.

In der Debatte um scheinbar intelligente Chatbots würden viele Begriffe durcheinandergeworfen, sagt Ivanova – Bewusstsein, Intelligenz, Empfindungsfähigkeit. Aber nur weil ein System eloquent daherredet, heißt das noch lange nicht, dass es intelligent oder gar bewusst ist. »Das ist der kognitive Glitch von uns Menschen: Wenn wir Sprache hören, konstruieren wir automatisch ein mentales Modell auf der Basis eines menschlichen Vorbilds.« Wir gehen also von uns aus: Wir reden flüssig und schlau daher, also sind wir intelligent. Wobei genau das sogar falsch ist, wie die Hirnforschung zeigt. »Es gibt eine lange Tradition in vielen Disziplinen, davon auszugehen, dass Sprache die Grundlage von Intelligenz ist«, sagt Ivanova, »aber das ist falsch.«

Chatprogramme sind eine Täuschung

So haben Menschen, die bei einem Schlaganfall beispielsweise ihre Sprachfähigkeit verloren haben, weil der entsprechende Teil des Gehirns betroffen ist, durchaus noch Intelligenz: »Sie verstehen Ursache und Wirkung, sie können die Handlungen anderer Menschen interpretieren, manche spielen Schach in ihrer Freizeit.« Einer habe sogar Musik komponiert, nachdem er seine Sprache verloren hatte.

Und es gibt ebenso das Gegenteil: Menschen, bei denen das Sprachverstehen von einer Schädigung im Gehirn betroffen ist, die aber fließend sprechen können. »Sie sprechen eloquent, die Grammatik stimmt«, erklärt Ivanova. Dennoch sei ein sinnvolles Gespräch nicht möglich, weil sie nicht verstehen, was ihr Gegenüber sagt. Auch eine Entwicklungsstörung namens »Williams Syndrome« mache deutlich, dass Sprache und Intelligenz nicht zusammenhängen, sagt Ivanova: »Die Betroffenen sind sehr sozial, sie sprechen sehr viel, ihre sprachlichen Fähigkeiten sind sehr gut, aber sie haben meist einen sehr niedrigen IQ.«