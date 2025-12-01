KI-Beweis: KI soll erneut ein jahrzehntealtes Mathe-Rätsel geknackt haben

»Es scheint, als seien die Erdős-Probleme sowohl eine unerschöpfliche Quelle des Vergnügens als auch eine unerschöpfliche Quelle des Dramas«, schrieb der Informatiker Sebastien Bubeck von OpenAI am 30. November 2025 auf X. Es ist das zweite Mal innerhalb von zehn Tagen, dass KI-Firmen vollmundig verkünden, eine KI habe selbstständig jahrzehntealte Mathematik-Probleme gelöst. Doch bei genauerem Hinsehen erweisen sich die Ergebnisse als wenig spektakulär.

Am 20. November 2025 veröffentlichte die US-Firma OpenAI ein Paper, in dem die Autorinnen und Autoren erklären, mithilfe des neuesten Sprachmodells GPT-5 zehn »Erdős-Probleme« gelöst zu haben. Dabei handelt es sich um Aufgaben, die der legendäre Mathematiker Paul Erdős im Lauf seines Lebens formuliert hat. Sie umfassen mehr als 1000 Probleme, deren Lösung Erdős teilweise mit kleinen Geldsummen belohnte. Bis heute versuchen sich immer wieder teils namhafte Mathematikerinnen und Mathematiker an den noch ungelösten Aufgaben. Daher erregte die Bekanntgabe von OpenAI zunächst viel Aufmerksamkeit.

Doch kurze Zeit später folgte die Ernüchterung. Denn wie sich herausstellte, hatte das KI-Modell nicht selbstständig eine Lösung entwickelt, sondern bloß das Internet durchsucht und noch nicht überprüfte Lösungsansätze reproduziert, die bisher keine Beachtung gefunden hatten. Die KI hatte also nur eine besonders intensive Websuche durchgeführt. Der OpenAI-Informatiker Bubeck erklärte das im Nachhinein folgendermaßen: »Es geht nicht darum, dass KI selbstständig neue Ergebnisse entdeckt, sondern vielmehr darum, wie Tools wie GPT-5 Forschenden dabei helfen können, unser bestehendes Wissen auf eine Weise zu navigieren, zu verknüpfen und zu verstehen, die zuvor nie möglich war.«