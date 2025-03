Mathematik: Nach 125 Jahren ist Hilberts sechstes Problem gelöst

Im Jahr 1900 hielt der deutsche Mathematiker David Hilbert eine Rede, die in die Geschichte einging. Vor dem internationalen Mathematikerkongress in Paris stellte er 23 Probleme vor, denen sich die Fachleute im kommenden Jahrhundert widmen sollten. Seine Auswahl prägte den Verlauf der Wissenschaft bis heute. Und nun, 125 Jahre später, haben Yu Deng von der University of Chicago sowie Zaher Hani und Xiao Ma von der University of Michigan eine Lösung des sechsten Problems in der Liste in einer noch nicht begutachteten Arbeit vorgestellt.

Hilbert war nicht nur an Mathematik interessiert, ihm war es auch ein wichtiges Anliegen, die Physik auf eine solide Grundlage zu stellen. Sein sechstes Problem handelt genau davon: Die theoretischen Modelle der Physik sollen aus möglichst wenigen mathematischen Prinzipien abgeleitet werden. Schwierigkeiten bereitete dabei insbesondere die Fluiddynamik, die Flüssigkeiten und Gase beschreibt. Für diese gibt es nämlich je nach Skala, auf der man die Fluide untersucht, unterschiedliche Modelle: von einzelnen kollidierenden Kugeln über eine statistische »Boltzmann-Beschreibung« der Objekte hin zu den Navier-Stokes-Gleichungen, mit denen man Strömungen analysiert.

Das Problem: Die Modelle existieren nebeneinander, ohne dass sich beweisen ließ, dass sie zusammenhängen. Nun konnten Deng, Hani und Ma aber endlich die Verbindung zwischen den verschiedenen Skalen herstellen. Sie starteten mit dem mikroskopischen Modell kleiner, harter Kugeln und bewiesen, dass diese auf größeren Skalen zum Boltzmann-Modell führen und auf noch größeren schließlich in die Navier-Stokes-Gleichungen münden. Dafür griffen die Mathematiker auf Methoden zurück, die in der Quantenfeldtheorie – einem völlig anderen Bereich der Physik – verwendet werden.

Damit steht die Fluiddynamik nun auf einer stabilen Grundlage. Allerdings sind noch längst nicht alle Probleme ausgeräumt. Die Navier-Stokes-Gleichungen sind nämlich Teil der sieben »Millennium-Probleme«, die in Anlehnung an Hilberts Rede zum Jahrtausendwechsel veröffentlicht wurden. Denn auch knapp 200 Jahre nach der Aufstellung dieser Gleichungen ist unklar, ob ihre Lösungen stets physikalisch sind – viele Fachleute befürchten, dass es Situationen gibt, in denen sie versagen und unendliche Werte liefern. Eine Lösung dieses Problems ist allerdings noch nicht in Sicht.