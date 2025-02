Bildung: Schulmathematik bereitet nicht aufs Leben vor

Abstrakter Mathematikunterricht bereitet Kinder nur ungenügend auf die Lösung alltagsweltlicher Rechenaufgaben vor. Umgekehrt sind Kinder, die ihre Rechenkünste in der realen Welt erworben haben, nur schlecht in der Lage, komplexe Mathematikaufgaben zu lösen. Zu diesem Schluss kommt eine US-amerikanisch-indische Forschungsgruppe um die Ökonomin und Wirtschafts-Nobelpreisträgerin Esther Duflo vom Massachusetts Institute of Technology. Die Fachleute befragten dazu 1436 Kinder, die in den indischen Städten Kalkutta und Delhi auf Märkten arbeiteten, sowie 471 indische Schulkinder ohne Verkaufserfahrung. Die Studienergebnisse sind im Fachmagazin »Nature« erschienen und unterstreichen nach Einschätzung der Fachleute »die Bedeutung von Lehrplänen, die die Kluft zwischen intuitiver und formaler Mathematik überbrücken«.

Mathematikunterricht ist oft stark formalisiert und orientiert sich nur wenig an den alltäglichen Herausforderungen der Lernenden. Viele Kinder und Jugendliche fragen sich, wofür sie die abstrakten Formalismen brauchen, wenn sie nicht gerade Mathematik oder damit verwandte Themen studieren wollen. Mathe landet in Befragungen zur Beliebtheit verschiedener Schulfächer meist auf den hinteren Plätzen. Würden Kinder Mathematik stärker in für sie relevanten Kontexten lernen, könnten sie sich laut der aktuellen Studie möglicherweise besser die kognitiven Fähigkeiten aneignen, die sie benötigen, um ihr mathematisches Wissen auch außerhalb der Schule zu nutzen.

Für ihre Studie testeten die Wissenschaftler zunächst die mathematischen Fähigkeiten von 201 Kindern auf einem Markt in Kalkutta im indischen Bundesstaat Westbengalen. Ohne sich zu erkennen zu geben, verwickelten sie ihre Probanden in ein Verkaufsgespräch und fragten etwa, wie viel 800 Gramm Kartoffeln kosten, die zu 20 Rupien pro Kilogramm angeboten werden, oder wie teuer 1,4 Kilogramm Zwiebeln zu 15 Rupien das Kilogramm sind. Dann fragten sie nach den Gesamtkosten (in diesem Fall 37 Rupien), bevor sie dem Kind einen 200-Rupien-Schein aushändigten und das Wechselgeld kassierten. Jeder dieser Schritte diente dazu, die Rechenfertigkeiten der Kinder zu messen.