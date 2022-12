Wertschätzung: Bin ich wichtig?

Das Team stellte fest, dass die Gesundheit mit dem Alter umso stärker unter Stress litt, je weniger die Menschen das Gefühl hatten, für andere wichtig zu sein. »Selbst kleine Unterschiede in Mattering sagen die körperliche und geistige Gesundheit besser vorher als soziale Unterstützung«, berichtet Taylor. Soziale Unterstützung gilt als entscheidender Faktor bei der Beschreibung der körperlichen Widerstandsfähigkeit, kann aber auch mit gestörten Beziehungen zur Familie zusammenhängen. »Mattering ist ein besseres Maß«, sagt er. »Es umfasst nur die positiven Effekte von engen persönlichen Beziehungen.«

Der Psychologe Isaac Prilleltensky von der University of Miami meint, das Gefühl von Bedeutung gründe nicht nur auf persönlichen Beziehungen, sondern auch auf Arbeit und Gemeinschaft. Prilleltensky hat für dieses erweiterte Maß seine eigene Skala entwickelt: »Mattering in Domains of Life Scale«. Sie erlaubt einzuschätzen, inwieweit sich ein Mensch wertvoll, anerkannt und geschätzt fühlt und ob er das Gefühl hat, zum Wohl von anderen beizutragen.

Prilleltensky schuf das Bild eines Rads. Im Zentrum steht »Mattering«, dann folgen zwei Halbkreise: »sich wertvoll fühlen« und »Wert schaffen«, die in Wechselbeziehung stehen zum äußeren Kreis, den Bereichen »Selbst«, »Beziehungen« und »Gemeinschaft«. Das Ziel sei, einen positiven Kreislauf zu schaffen, »bei dem die Vorteile des Gefühls der Wertschätzung zur Wertschöpfung führen«, wie er schreibt. Je mehr eine Person das Gefühl bekommt, für andere wichtig zu sein, desto wahrscheinlicher leistet sie einen Beitrag für sie und erntet so wiederum Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Frauen ziehen das Gefühl, wichtig zu sein, mehr aus engen Beziehungen, Männern eher aus ihrem Status innerhalb der Gesellschaft

Mattering-Skalen werden zunehmend auch im Arbeitsumfeld eingesetzt. Ein Team um die Psychologin Julie Haizlip, Professorin für Krankenpflege und Pädiatrie an der University of Virginia, fragte in einer nationalen Umfrage Krankenschwestern und -pfleger nach Burnout-Symptomen. Die Gruppe stellte fest, dass diejenigen, die sich für Patienten und Kollegen wichtiger fühlten, weniger ausgebrannt waren.

»In der Gesundheitsversorgung scheint es mehr um das Zwischenmenschliche als um das Organisatorische zu gehen. Bedeutung erwächst aus den kleinen Dingen«, sagt Haizlip. Dazu kann es gehören, die Hand eines verängstigten Patienten zu halten oder dass die Kollegen das Mittagessen füreinander mitbestellen. In einer aktuellen Studie hat Haizlip herausgefunden, dass es ganz einfach sein kann, ein Gefühl von Wichtigkeit zu vermitteln – etwa, sich an die Namen der Studierenden in der Medizin oder Krankenpflege zu erinnern.

Das Gefühl, wichtig zu sein, hängt auch mit dem Geschlecht zusammen. Frauen berichteten »fast durchgängig« über ein höheres Maß an Wichtigkeit in ihren Beziehungen, sagt Taylor. Das sei schon in den 1990er Jahren so gewesen und heute nicht anders, obwohl sich die Rollen der Frauen verändert haben.