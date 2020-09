Medizininformatik: Ein digitales Herz

Computermodelle des Herzens haben eine lange Geschichte. Bereits in den 1950er Jahren entwickelten die späteren Medizin-Nobelpreisträger Alan Lloyd Hodgkin (1914–1998) und Andrew Fielding Huxley (1917–2012) ein mathematisches Konzept, das beschreibt, wie das Herz auf mikroskopischer Ebene funktioniert. Noch heute basieren die meisten Computersimulationen auf diesen bahnbrechenden Ansätzen.

Das Herz besitzt spezialisierte Zellen, so genannte Schrittmacherzellen, die in regelmäßigen Abständen elektrische Signale in Form von Erregungswellen aussenden. Weil die Membranen der anderen Herzmuskelzellen Poren enthalten, können Ionen von Zelle zu Zelle wandern und dort die elektrische Spannung beeinflussen. Generell ist das Innere der Zelle anders geladen als ihre Umgebung, Biologen sprechen von Transmembranspannung oder Membranpotenzial. Abhängig von dessen Ausprägung können sich die Ionenkanäle einer Zelle öffnen und schließen.

Gleichungen des Herzens

Solche Prozesse haben Hodgkin und Huxley durch Differenzialgleichungen modelliert. Derartige Formeln nutzt man in der Mathematik, um die Änderung einer Funktion zu beschreiben, etwa ihren zeitlichen Verlauf. Die Gleichungen besitzen zahlreiche freie Parameter, deren genauen Zahlenwert man festlegen muss. Hierfür kann man zum Beispiel in Laborversuchen die Aktivitäten der einzelnen Ionenkanäle einer Zelle bestimmen. Dabei verwenden Wissenschaftler eine extrem schmale, mit einer Flüssigkeit gefüllte Pipette, um einen Teil der Zellmembran anzusaugen, in der sich ein einziger Ionenkanal befindet. Anschließend platziert man eine Elektrode in die Pipettenflüssigkeit, wodurch sich die Ströme durch den Ionenkanal messen lassen. Mit Daten dieser so genannten Patch-Clamp-Technik kann man das mathematische Modell an den jeweiligen Ionenkanal anpassen.

Denn wie Nervenzellen besitzen Herzmuskelzellen einen charakteristischen Verlauf der Transmembranspannung, der als Aktionspotenzial bekannt ist. Das bedeutet, jede Herzmuskelzelle lässt sich durch ihr Aktionspotenzial klar identifizieren. Indem Hodgkin und Huxley einen Natriumionen- und einen Kaliumionenkanal in ihrem mathematischen Modell der Zellmembran miteinander koppelten, konnten sie den Spannungsverlauf einer Herzmuskelzelle fast vollständig erklären. Das so genannte Hodgkin-Huxley-Modell ist daher bereits ein Multiskalenmodell, das Ionenkanäle mit der nächsthöheren Ebene einer Zelle verbindet.

Seit den ersten Ansätzen vor 70 Jahren haben Wissenschaftler die Modelle immer weiter verfeinert und spezialisiert. So stellt man inzwischen Zellen aus unterschiedlichen Bereichen des Herzens – etwa des Vorhofs oder der Hauptkammer – durch verschiedene Gleichungen dar, die meist zahlreiche Ionenkanäle abbilden. Aktuelle biophysikalische Modelle von Herzmuskelzellen umfassen über 20 verschiedene Ionenströme, allein vier davon repräsentieren unterschiedliche Kaliumkanäle.

Allerdings kann man die Zellen im Herzmuskelgewebe nicht separat betrachten, denn sie sind nicht elektrisch isoliert, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Aktivierte Zellen geben Ionen an ihre Nachbarn weiter, die daraufhin selbst ein Aktionspotenzial durchlaufen. So breiten sich elektrische Erregungswellen über das komplette Herz aus. Um den Prozess zu beschreiben, brauchen Forscher so genannte Reaktionsdiffusionsgleichungen, welche die nächste Stufe des Multiskalenmodells darstellen: von der Zelle zum Gewebe.