Medizinischer Fortschritt: Wie man inzwischen Covid-19 behandelt

Allerdings sollte das kortisonartige Präparat sorgfältig gegeben werden. »Ungefähr 80 Prozent der Patienten, bei denen der Verlauf nicht sehr schwer ist, profitieren nicht von Dexamethason. Im Gegenteil, es kann ihnen durch seine die Abwehrkräfte schwächende Wirkung sogar schaden und zum Beispiel andere Infektionen begünstigen«, sagt Martin Witzenrath aus Berlin. Viele der anderen Patienten aber, darunter vor allem diejenigen unter Beatmung, würden von einer Dexamethasongabe spürbar profitieren, das bestätigt auch Witzenrath.

Gezielte Eingriffe in die Entzündungskaskade

Eine überschießende Immunreaktion kann man auch als Entzündung bezeichnen. »Aber Entzündung ist nicht gleich Entzündung«, erklärt Witzenrath. An einer Entzündungsreaktion sind viele verschiedene Arten von Immunzellen und unzählige Botenstoffe beteiligt. Weil viele Reaktionen aufeinander aufbauen, spricht man von einer Kaskade.

Im Lauf der letzten Monate haben Fachleute immer mehr Botenstoffe und Zelltypen ausgemacht, die bei den durch Covid-19 ausgelösten überschießenden Abwehrreaktionen eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. So zeigte sich zum Beispiel, dass die Zahl der Makrophagen teilweise deutlich steigt. Makrophagen, auch Fresszellen genannt, sind eine besonders große Zellart des menschlichen Immunsystems, die unter anderem Mikroorganismen und defekte Zellen umschließt und verdaut.

Derzeit befinden sich viele Wirkstoffe in der klinischen Prüfung, die jeweils an einem bestimmten Teil der Entzündungskaskade angreifen; sie könnten womöglich die überschießende Immunreaktion eindämmen. Unter den Wirkstoffen sind bekannte Mittel, die bereits zur Behandlung anderer Erkrankungen zugelassen sind. Tocilizumab von Roche etwa hemmt den Botenstoff Interleukin-6, Studien zeigen bislang allerdings uneinheitliche Ergebnisse: Während in manchen Untersuchungen die Patienten seltener beatmungspflichtig wurden oder die Todesrate sank, zeigten dagegen andere Untersuchungen keine Verbesserung.

Andere Behandlungsansätze und Einflussfaktoren:

Die richtige Unterstützung der Atmung

Wenn es um die Unterstützung der Atmung geht, spricht Martin Witzenrath von »Eskalationsstufen«. Patienten, die eine Frühphase eines Lungenversagens haben, werden zunächst mit Sauerstoff über die Nase unterstützt. Wenn das nicht mehr ausreicht, kommt eine so genannte High-Flow-Sauerstofftherapie hinzu: Dabei wird ein sehr hoher Luftfluss mit viel Sauerstoff hergestellt, der das – noch selbständige – Atmen etwas erleichtert.

Die vorletzte Eskalationsstufe: Die invasive Beatmung, bei der der Patient nicht mehr selbstständig atmet. Wenn das auch nicht mehr ausreicht, kann in größeren Zentren noch eine extrakorporale Membranoxygenierung (ECMO) eingesetzt werden: Dabei wird Blut aus dem Körper in eine Maschine gepumpt, dort mit Sauerstoff angereichert, und wieder zurück in den Körper geleitet. Weil damit die Lunge im Grunde fast gar nicht mehr arbeiten muss, kann sich das Organ manchmal besser und schneller erholen.

»Das klingt alles nach einem geordneten Vorgehen, aber in der Praxis kann man hier eine Menge falsch machen, etwa durch einen zu frühen oder zu späten Beginn einer invasiven Beatmung«, erklärt Martin Witzenrath. Daher empfiehlt er, Patienten mit schwerem Verlauf in spezielle Behandlungszentren (siehe nächster Absatz) zu verlegen.

Die Erfahrung der behandelnden Ärzte

Das Krankheitsbild Covid-19 ist im Lauf der letzten Monate für viele Ärzte vertrauter geworden – sie haben praktische Erfahrung in der Behandlung gewonnen. »Die Erfahrung des behandelnden Arztes spielt bei Covid-19 oft eine wesentliche Rolle für eine bestmögliche Therapie«, sagt Witzenrath. In Deutschland wurden mittlerweile fast in allen Regionen Behandlungszentren für Covid-19 eingerichtet – bei einem schweren Verlauf rät Witzenrath dazu, die Therapie hier vorzunehmen.

Die Behandlung der Folgeerkrankungen

Sars-CoV-2 befällt nicht nur die Lunge, es kann im ganzen Körper Schäden verursachen. Medikamente können helfen, diese Folgeschäden jeweils abzumildern. Damit wird zwar die Ursache nicht behandelt, aber zumindest der Krankheitsverlauf kann eingedämmt werden.

Besonders häufig greift Sars-CoV-2 etwa die Gefäße und Gefäßwände an. Die Folge: Das Risiko für eine Gerinnselbildung steigt deutlich. Eine Gerinnselbildung wiederum kann zu tödlichen Komplikationen wie Lungenembolien führen. Vorbeugend wirken hier Medikamente, die die Blutgerinnung hemmen, das sind zum Beispiel Acetylsalicylsäure (ASS) und Heparin. »Wir sehen an den Laborwerten, wie die aktuelle Blutgerinnung ist, und geben dann eine individuelle Dosis an Gerinnungshemmern«, berichtet Kolditz aus dem klinischen Alltag.

Es gibt daneben noch zahlreiche etablierte Medikamente, die teilweise heute schon eingesetzt werden, um Komplikationen durch Sars-CoV-2 zu behandeln, darunter zum Beispiel blutdrucksenkende Mittel oder Medikamente zur Behandlung von durch Covid-19 entstandenen Nierenschäden.

Kombinationstherapien

Manchmal gilt tatsächlich: Mehr hilft mehr. Das können Medikamente mit einem ähnlichen Ansatz sein, etwa die Kombination mehrerer Antikörper, die bereits zugelassen wurde, oder antivirale Substanzen. Witzenrath und Kollegen führen derzeit eine klinische Studie mit einer Kombination zweier antiviraler Medikamente durch.

Auch die Kombination von Mitteln mit ganz verschiedenen Wirkmechanismen kann Erfolg versprechend sein. Bereits im November erteilte die amerikanische Gesundheitsbehörde einer Kombination aus Remdesivir und Baricitinib eine Notzulassung. Baricitinib greift in die Entzündungskaskade ein und wirkt damit hemmend auf ein überschießendes Immunsystem, Remdesivir behindert die Vermehrung des Virus.

»Eine große Zahl an Kombinationstherapien wird in klinischen Studien getestet. Hier könnte es in Zukunft noch die eine oder andere positive Überraschung geben«, sagt der deutsch-amerikanische Virologe Heinz Feldmann, der das Virologielabor der Rocky Mountain Laboratories am US-amerikanischen National Institute of Health leitet.