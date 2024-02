Meeressäuger: Geheimnisvoller Wal gibt ein Geheimnis preis

Mindestens 24 Arten an Schnabelwalen leben in den Meeren der Erde, und immer noch entdecken Biologen neue Spezies: Diese Meeressäuger leben in einigen der am wenigsten erforschten Regionen der Ozeane und halten sich immer wieder lange in der Tiefsee auf. In der Forschung weiß man daher relativ wenig über diese Tiere. Eine Gruppe von Baird-Schnabelwalen (Berardius bairdii) überraschte jedoch ein Team um Olga Filatova von der Universität Süddänemark: Diese Walschule konnte zwischen 2008 und 2019 regelmäßig in flacheren Gewässern rund um die russischen Kommandeursinseln im Nordpazifik beobachtet werden (Covid-19 und der Angriff auf die Ukraine verhinderten danach weitere Forschungsfahrten). Über ihrer Ergebnisse berichtet die Arbeitsgruppe im Journal »Animal Behaviour«.

Ursprünglich wollten Filatova und Co in der Region Buckel- und Schwertwale erforschen, doch dann fiel ihnen auf, dass mehrere Dutzend der Schnabelwale regelmäßig diesen Bereich vor den Inseln aufsuchten. Nach mehreren Jahren schlossen sie dann, dass es sich um eine ortstreue Population handelt, die eine gemeinsame Gruppe bilden, die aus mindestens 79 Tieren besteht. Im Laufe der Jahre beobachteten die Forscher zudem weitere 107 Individuen, die auf der Durchreise waren und überwiegend nur kurze Zeit vor den Inseln verbrachten.

61 dieser Tiere interagierten jedoch auch mit den ortstreuen Schnabelwalen, und sieben folgten diesen sogar in die flacheren Küstengewässer, die sie ansonsten meiden. Dies deute auf eine persönliche Entwicklung und den Austausch kultureller Traditionen zwischen den Schnabelwalen hin, so Filatova und Co. »Die Durchreisenden sind mit den örtlichen Gegebenheiten nicht so vertraut wie die Einheimischen und suchen daher normalerweise in den für ihre Art üblichen Tiefen nach Nahrung«, sagt die Biologin: »Wir haben aber tatsächlich einige Durchreisende im flachen Bereich beobachtet. Dabei handelte es sich um Individuen, die in irgendeiner Form sozialen Kontakt mit den Bewohnern hatten. Durch diesen Kontakt müssen sie das flache Wasser und seine Vorteile kennengelernt haben.« Sie kopieren und erlernen also das Verhalten ihrer Artgenossen – wie wir das von anderen Walarten wie Orcas ebenfalls kennen.