Meerwasserentsalzung: Mit Hochdruck gegen den Wassermangel

Das Problem mit dem salzhaltigen Abwasser

Entsalzung, auch Desalination oder kurz Desal genannt, macht also sowohl für die Behandlung von Meerwasser an Küsten als auch von Brackwasser im Binnenland Sinn. Praktische Gründe, vor allem im Zusammenhang mit der Ableitung von Abwässern, haben Anlagen aber bislang vor allem an den Küsten entstehen lassen. Das in Deutschland ansässige Desalination Institute – DME (Deutsche Meerwasser Entsalzungsgesellschaft) zählt weltweit derzeit mehr als 20 000 Anlagen, die täglich über 100 Millionen Kubikmeter Trinkwasser und über 160 Millionen Kubikmeter Salzlauge, so genannte Sole, produzieren.

Diese Sole ist für den Erfolg der Entsalzung ein entscheidendes Problem. Für jeden Liter Trinkwasser entstehen auch 1,6 Liter Salzlauge, ein Umstand, der wie in Kalifornien um maritime Ökosysteme besorgte Umweltschützern Sorgen macht. Die Sole wird zumeist einfach wieder mit Meerwasser verdünnt und in die Ozeane zurückgeführt. Deswegen ist die Entsorgung kostengünstig. Die Anlagen werden von Beginn an so gebaut, dass sie in der Lage sind, die verdünnte Salzlösung wieder zurück ins nahe gelegene Meer zu pumpen. Zusätzliche Kosten fallen also bei der Beseitigung nicht mehr an. Im Gegensatz dazu gestaltet sich die Abführung solcher Abwässer bei Anlagen für Brackwasser im Binnenland aufwändiger. Dies ist auch der Grund, warum Anlagen zur Entsalzung im Binnenland aus Kostengründen lange keine Option waren. Doch auch hier werden nun Methoden entwickelt, um die Kosten zu senken.

Die DME gilt als einer der Weltführer in Sachen Beratung, Bewertung und Datensammlung zum Thema Desalination. Ihr Geschäftsführer Claus Mertes beziffert den jährlichen Wachstum des Marktes für solche Anlagen auf bis zu 15 Prozent. »Im Moment werden durch Entsalzung rund eine halbe Milliarde Menschen mit Trinkwasser versorgt«, so Mertes.

Neben der Umweltbelastung sind außerdem Kosten ein entscheidendes Problem für Meerwasserentsalzung. Wassermangel entsteht vor allem in Regionen mit hohen Temperaturen und viel Sonnenschein. Manche dieser Länder sind wohlhabend, viele sind es nicht. So ist es kaum verwunderlich, dass Desal-Werke mit großen Volumen vor allem in gut betuchten Staaten der arabischen Welt zu finden sind. Saudi-Arabien, Kuwait, die Emirate und Qatar produzieren fast die Hälfe des weltweit aus Entsalzung gewonnenen Trinkwassers.