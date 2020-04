Wechseljahre: Die Menopause-Alzheimer-Connection

Eine mögliche Antwort bietet die Menopausen-Hypothese: Der fallende Östrogenspiegel mache das Gehirn anfällig für Schäden. Wenn Mosconi und andere Forschende Recht haben, könnten Sophie und Millionen weitere Frauen weltweit in dieser Phase von vorbeugenden Maßnahmen profitieren. Darunter solche, die auf den Lebensstil abzielen, und – denkbar, aber umstritten – von einer Hormontherapie.

»Hunger-Modus«, so nennt Roberta Diaz Brinton, Direktorin des Center for Innovation in Brain Science an der University of Arizona, den Zustand bei Frauen in den Wechseljahren, wenn der Östrogenspiegel sinkt und ihre PET-Scans von grünen Flecken übersät sind. Östrogen spiele viele und weit reichende Rollen im Energiehaushalt des Gehirns, erklärt sie. Als Signalmolekül mit Andockstellen im gesamten Gehirn reguliert es die Mitochondrien, die die Energie für Zellen erzeugen und Verknüpfungen zwischen Nervenzellen fördern. Östrogen aktiviert auch die Enzyme, die den Verbindungsstellen der Neurone (den Synapsen) ihre Arbeit ermöglichen. Und es erleichtert den Glukosetransport von den Blutgefäßen ins Gehirn und dort zu den Neuronen und den sie stützenden und schützenden Gliazellen.

Brintons Forschung an älteren Mäuseweibchen hat gezeigt, dass sich das Gehirn bei sinkendem Östrogenspiegel und verlangsamtem Glukosestoffwechsel eine zusätzliche Energiequelle sucht: Ketonkörper. Sie bestehen aus Fettsäuren, in diesem Fall aus der weißen Substanz einschließlich der Myelin-Schutzhüllen der Neurone.

Ketonkörper anzapfen: Ein Akt der Selbstkannibalisierung

Dieser Akt der Selbstkannibalisierung scheint bis zu einem gewissen Grad auch bei Frauen stattzufinden. Wenn das Gehirn die Ketonkörper stärker anzapft, könnten eine stärkere Degeneration der weißen Substanz und ein höheres Demenzrisiko drohen.

Manchmal geht ein Energiedefizit des Gehirns einher mit Ablagerungen des Beta-Amyloid-Proteins, so genannten Plaques. Man findet sie auch in einigen gesunden Gehirnen, bei Menschen mit Alzheimer aber immer. Man nimmt an, dass sie die synaptische Signalübertragung stören. Im Gehirn der Erkrankten erscheint das Beta-Amyloid gewöhnlich zusammen mit Tau, einem Protein-Knäuel, das sich im Inneren der Zellen um den Zellkern wickelt und sie anscheinend durch eine Blockade des Nährstofftransports tötet. Darüber hinaus erhöht ein niedriger Östrogenspiegel die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, wodurch das Gehirn möglicherweise Giftstoffen oder Infektionen ausgesetzt wird. Sie können eine aggressive Immunreaktion auslösen, was Proteine freisetzt, die neue Plaques und Knäuel säen.

Im Vergleich zu Frauen in den Vierzigern oder Fünfzigern findet man bei gleichaltrigen Männern weniger Spuren des Alters im Gehirn, auch weniger Beta-Amyloid-Plaques. Eine Erklärung dafür ist, dass das Sexualhormon Testosteron die Nervenzellen schützt und der Testosteronspiegel in der Andropause nie so steil abfällt wie der Östrogenspiegel in der weiblichen Menopause. Der Unterschied könnte erklären helfen, warum weniger Männer erkranken.