Denkfehler: Menschen mit Autismus urteilen rationaler

Weitere Unterschiede offenbart das Ultimatum-Spiel, ein klassisches psychologisches Experiment. Dabei bekommt ein Spieler eine Geldsumme und soll sie zwischen sich und einem Mitspieler aufteilen. Nimmt dieser das Angebot an, wird der Betrag entsprechend verteilt; lehnt er es ab, gehen beide leer aus. Letzteres geschieht oft, wenn das Angebot nicht höher als 30 Prozent liegt. Das Ungerechtigkeitsempfinden ist dann offenbar so stark, dass der Mitspieler lieber auf seinen Anteil verzichtet, als sich unfair behandeln zu lassen. Menschen mit Autismus nehmen das Angebot doppelt so oft an.

Wie kommt es zu diesen Unterschieden? Neurobiologin Liron Rozenkrantz und ihre Kollegen vermuten, dass Autisten weniger empfänglich sind für Einflüsse von Emotionen, die das rationale Denken stören und zu einem Fehlschluss führen können. Die neuronale Basis ist bereits bekannt: eine verminderte Aktivität in Hirnregionen wie den Mandelkernen, die Emotionen verarbeiten. Das brächte zwar im sozialen Miteinander Nachteile, erlaube aber, Informationen unbeeinflusst von Emotionen zu betrachten. Darüber hinaus gelinge es autistischen Menschen besser, sich auf Details zu konzentrieren und den Kontext auszublenden.

Autistisch: Rational und unbestechlich

Die Forschung widmete sich bislang mehr den Schwierigkeiten, die mit Autismus-Spektrum-Störungen einhergehen, wie die Autoren beklagen. Selbst in den von ihnen zitierten Studien wird Rationalität als Schwäche dargestellt: »Der Autismus-Gruppe gelingt es nicht, emotionale Kontexthinweise in die Entscheidung einzubeziehen«, heißt es an einer Stelle. Und: Im Framing-Effekt zeige sich eine Heuristik, mit der »normale Individuen« (Zitat) zusätzliche emotionale Informationen in Entscheidungen einfließen lassen.