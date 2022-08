Merit-Order-Prinzip: Warum das teure Gas auch den Strompreis mit nach oben reißt

Im Day-Ahead-Markt geben die Anbieter an, wie viel Strom sie für welchen Preis am Folgetag zur Verfügung stellen können. Die günstigsten erhalten den Zuschlag zuerst, bis die Nachfrage schließlich gedeckt ist. Die teuersten Anbieter müssen also damit rechnen, dass ihr Angebot nicht angenommen wird. Allerdings hat die Sache einen Haken: Der teuerste Anbieter, der gerade noch berücksichtigt wird, bestimmt den Börsenpreis, zu dem alle Geschäfte abgewickelt werden (Markträumungspreis). Dieses Verfahren ist als Merit-Order-Prinzip bekannt (siehe folgende Grafiken).

© Spektrum der Wissenschaft, nach: Thomas Grüter CC BY-SA (Ausschnitt) Merit-Order-Prinzip vor dem Jahr 2020 | Gezeigt sind die verschiedenen Energieträger, die an der Strombörse gehandelt werden, aufsteigend geordnet nach Angebotspreis. Das letzte Kraftwerk, das noch gebraucht wird, um den Strombedarf zu decken, bestimmt den Strompreis, den alle Anbieter pro Megawattstunde erhalten. (schematische Darstellung)

© Spektrum der Wissenschaft, nach: Thomas Grüter (Ausschnitt) Merit-Order-Prinzip seit dem Jahr 2022 | Weil immer auch Gaskraftwerke gebraucht werden, um den Strombedarf in Deutschland zu decken, ist der Strompreis wegen des massiv gestiegenen Gaspreises im Jahr 2022 rasant gestiegen. (schematische Darstellung)

Das hat so lange gut funktioniert, wie alle Stromerzeuger ihre »Ware« zu ähnlichen Preisen anboten. Doch dann schnellte in der zweiten Jahreshälfte 2021 der Gaspreis plötzlich nach oben. Weil aber fast immer auch Gaskraftwerke benötigt wurden, um die Nachfrage auf dem Spotmarkt befriedigen zu können, bestimmten sie den Strompreis. Und so stieg der Börsenpreis im Day-Ahead-Markt plötzlich im Gleichtakt mit dem Gaspreis an und brachte immer mehr Börsenteilnehmer in Schwierigkeiten. Besonders Energiediscounter, die Strom über kurzfristige Verträge möglichst günstig einkaufen, aber ihre Kunden mit langfristiger Preisbindung locken, gerieten unter Druck. Einige mussten ihr Geschäft ganz einstellen. Ihre Kunden wurden von den örtlichen Stadtwerken aufgefangen – die mussten sich allerdings zu den extrem gestiegenen Großhandelspreisen mit zusätzlichen Stromkontingenten versorgen, und so zahlten die Neukunden zu ihrem Entsetzen bis zu 90 Cent pro Kilowattstunde.

Es ist bereits absehbar, dass sich das in naher Zukunft auf alle Stromverträge auswirken und auch der normale Durchschnittsbürger in Deutschland sehr viel höhere Preise bezahlen wird. Die Futures für 2023 an der EEX werden schon jetzt mit mehr als 60 Cent pro Kilowattstunde gehandelt.

Die Stromanbieter profitieren jedoch nicht gleichmäßig von dem plötzlichen Preisschub. Betreiber von Atom- und Kohlekraftwerken können ihre Kapazität gut planen und haben ihren Strom oft schon Jahre im Voraus verkauft – gut für die Kunden, denn der plötzliche Preisanstieg am Spotmarkt betraf diese Verträge nicht. Die Ausbeute aus erneuerbaren Energien lässt sich deutlich schlechter vorhersagen – niemand weiß, wie stark der Wind in sechs Monaten weht oder wie häufig 2023 die Sonne scheinen wird. Also wird Strom aus Windkraft und Solaranlagen hauptsächlich über den kurzfristigen Spotmarkt gehandelt. Die Anbieter verdienen dadurch plötzlich sehr viel Geld. Der Marktwert des Stroms aus Windkraftanlagen an Land lag im Jahr 2020 im Jahresmittel unter 3 Cent, im Juli 2022 war er bereits auf 27,8 Cent gestiegen. »Windfall Profits«, zu Deutsch Marktlagengewinne, nennt man einen solchen Geldsegen, der ohne eigenes Zutun erreicht wird. Kein Wunder also, dass die Preisbildung an der Strombörse in die Kritik geraten ist.