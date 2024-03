Neutrinos: Messungen am Südpol schränken Theorien der Quantengravitation ein

Doch man kann auch nach indirekten Spuren der Quantengravitation suchen, so wie es die Forscher und Forscherinnen des IceCube-Neutrino-Observatoriums gemacht haben. Hierbei kommt ihnen die geisterhafte Gestalt des Neutrinos zugute: Da das Elementarteilchen keine Ladung trägt und sehr leicht ist, wechselwirkt es kaum mit seiner Umgebung. Es kann sich quasi ungestört durch das All, die Galaxien oder auch die Erde bewegen. Sollte die Raumzeit jedoch – wie alle anderen Quantentheorien – quantenphysikalischen Schwankungen ausgesetzt sein, dann würde das Spuren im Verhalten der Neutrinos hinterlassen.

Auf der Suche nach ungewöhnlichem Verhalten

Auch wenn meist nur von einem Neutrino die Rede ist, handelt es sich dabei streng genommen um drei Elementarteilchen: Es gibt Elektron-, Tauon- und Myon-Neutrinos. Und während sich ein solches geisterhaftes Teilchen durch das All bewegt, schwankt es zwischen diesen drei Zuständen hin und her – allerdings nach festen Regeln, die ihm die Quantenphysik auferlegt. Wenn die Neutrinos allerdings mit einer schwankenden Raumzeit wechselwirken würden, wie es Quantengravitationstheorien besagen, dann gäbe es Unregelmäßigkeiten in diesen Schwankungen.

© Spektrum der Wissenschaft / Mike Zeitz (Ausschnitt) Neutrinooszillation | Neutrinos kommen in drei Arten vor und können sich ineinander umwandeln. Wenn eine Quelle Teilchen einer bestimmten Sorte erzeugt (etwa ein Kernreaktor oder ein spezialisierter Beschleuniger), schwankt die Wahrscheinlichkeit, sie auf ihrem Weg weiterhin in diesem Zustand anzutreffen – je nachdem, welche Strecke L die Neutrinos zurücklegen und welche Energie sie haben. So misst ein Detektor unmittelbar beim Entstehungsort eine andere Zusammensetzung des Strahls als ein zweites, typischerweise hunderte oder tausende Kilometer entfernt installiertes Gerät.

Nach solchen Unregelmäßigkeiten haben die Forschungsteams im IceCube-Detektor gesucht. Die ersten Messungen waren dabei eine Art Testlauf, um das Experiment richtig einzustellen. Die größten Abweichungen vom erwarteten Verhalten sollten eigentlich bei Neutrinos sichtbar sein, die aus der Tiefe des Alls zu uns dringen und damit schon genügend Zeit hatten, um mit der Raumzeit zu wechselwirken. Allerdings ist die Zahl dieser Neutrinos auf der Erde begrenzt. Deswegen haben die Forschenden zunächst die Neutrinos untersucht, die in der nördlichen Erdatmosphäre durch kosmische Strahlung entstehen. Diese wandern so gut wie ungestört durch unseren Planeten hindurch bis an den IceCube-Detektor am Südpol. Die Erdkruste und der Erdkern schirmen dabei alle anderen Arten von Teilchen ab und lassen nur die leichten Neutrinos hindurch.