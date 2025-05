Meteore im Mai 2025: Eta-Aquariiden im Maximum gut zu beobachten

Anfang Mai ist der Meteorstrom der Eta-Aquariiden bereits aktiv (siehe »Sternschnuppen im Mai«). Sein Maximum erreicht er am 6. Mai gegen 05:00 Uhr Ortszeit. Es lässt sich nur in den Morgenstunden beobachten. Der Ausstrahlungspunkt (Radiant) – zu der Zeit im Sternbild Wassermann (lateinisch: Aquarius) gelegen – geht gegen 03:00 Uhr Ortszeit auf. Das Zeitfenster ist bei optimalen Bedingungen auf nur eine Stunde begrenzt. Zum Maximum liegt die stündliche auf den Zenit bezogene Fallrate (englisch: zenithal hourly rate, ZHR) zwischen 40 und 65 Sternschnuppen. Allerdings gilt dies nur für niedrigere Breiten bis 40 Grad Nord sowie bei optimalen Bedingungen, welche aber morgens durch den zunehmenden Mond nicht beeinträchtigt werden. Visuelle Daten ab dem Jahr 1984 zeigen eine durchschnittliche ZHR von 30 Meteoren im Zeitraum vom 3. bis 10. Mai. Außerhalb des Maximums kann mit einer halb so hohen ZHR gerechnet werden. In unseren Breiten lassen sich bei optimalen Bedingungen höchstens vier bis acht Eta-Aquariiden-Meteore im Zeitraum des Maximums beobachten.

© Ernst E. von Voigt (Ausschnitt) Sternschnuppen im Mai | In diesem Monat ist der Meteorstrom der Eta-Aquariiden aktiv, deren Ausstrahlungspunkt sich vom Sternbild Wassermann zu den Fischen verlagert.

Die Eta-Lyriden sind im Zeitraum vom 5. bis 14. Mai aktiv. Dieses Jahr beeinträchtigt die ungünstige Mondphase mit einem Vollmond am 12. Mai mögliche Beobachtungen. Visuelle Daten der vergangenen Jahre von 2007 bis 2021 ergaben zum Maximum am 10. Mai mittlere ZHRs von drei bis vier Meteoren je Stunde. Dieser Artikel ist enthalten in Sterne und Weltraum Omega Centauri Download (Abo)

Der Komplex der Anthelionquelle mit Raten zwischen zwei und vier Sternschnuppen pro Stunde ist weiterhin aktiv. Im Monat Mai kommt es nur zu geringen Variationen der Aktivität; dabei verlagert sich der Radiant in den Bereich des Sternbilds Skorpion.