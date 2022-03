Methan-Anstieg: Auf der Jagd nach den undichten Stellen

Das Meerwasser löst zwar das freie Gas, doch in der nur 20 bis 120 Meter flachen Nordsee dürfte Haeckels Einschätzung zufolge immerhin ein Drittel des aus Bohrlöchern austretenden Methans noch in die Atmosphäre gelangen.

In der 2020 im »International Journal of Greenhouse Gas Control« veröffentlichten Studie erstellte Haeckels Team dann eine Statistik, die für Furore sorgte. Denn aus ihren seismischen Auswertungen an 50 ausgewählten Bohrlöchern berechneten sie die Wahrscheinlichkeit, ab welchem Abstand zu einer natürlichen Gasansammlung man mit einem leckenden Bohrloch rechnen dürfe: Demnach erzeugten, ihrer statistischen Auswertung nach, biogene Methandepots in unter 300 Meter Entfernung Gasaustritte am Bohrloch selbst; mit zunehmender Entfernung nehme die Wahrscheinlichkeit von Austritten am Bohrloch ab.

Diese These überprüften sie hydroakustisch an 20 Bohrungen, die sie mit dem Schiff anfahren konnten, und bestätigten ihre neue Methode als ein wirksames Prognosewerkzeug. Weiterhin rechneten sie hoch, dass allein in ihrem Untersuchungsgebiet von 1700 Bohrlöchern insgesamt 900 bis 3700 Tonnen Methan austreten könnten. »Global betrachtet schätze ich fünf bis sieben Prozent höhere Methanemission im Öl- und Gassektor. Aber die Quellen und Senken, ob anthropogen oder natürlich, sind insgesamt nicht gut bestimmt«, sagt Haeckel.

Diese beachtlichen Zahlen erhielten Aufmerksamkeit, doch in einem wissenschaftlichen Kommentar kritisierte der niederländische geologischen Dienst TNO die Studie wegen der seismischen Methodik und Interpretation scharf. Auch in der TNO-Antwort auf eine niederländische Parlamentsanfrage zu den vorangegangenen Studien erklärte die niederländische Behörde die GEOMAR-Hochrechnung für überschätzt. Haeckels Team verfasste daraufhin 2021 eine detaillierte Gegendarstellung, in der sie Statistik ihres Datensatzes eingehend erklärten.