Methan: Nord-Stream-Sabotage ohne größere Folgen fürs Klima

Am 28. September zerstörten mehrere Detonationen drei der vier Leitungen der Nord-Stream-Pipelines. In der Folge strömte tagelang Gas in die Ostsee und anschließend die Atmosphäre. Das vor allem freigesetzte Methan ist ein starkes Treibhausgas, weshalb neben den politischen und wirtschaftlichen auch Folgen für das Klima befürchtet wurden. Eine Studie von Xiaolong Chen und Tianjun Zhou von der University of the Chinese Academy of Sciences in Peking in »Advances in Atmospheric Sciences« mindert zumindest letztere Bedenken.

Es handele sich zwar um die größte bekannte Freisetzung von Methan in einem einzigen von Menschen verursachten Ereignis, doch verglichen mit den weltweiten Gesamtemissionen des Gases seien die Mengen vergleichsweise klein, schreiben die beiden Forscher. Insgesamt gelangten nach ihren auf Satellitendaten basierenden Schätzungen 0,22 Millionen Tonnen Methan in die Atmosphäre und damit doppelt so viel wie beim bisherigen Spitzenreiter, einem Unfall im Jahr 2015 am kalifornischen Aliso-Canyon-Gasfeld. Der Wert von Chen und Zhou liegt deutlich unter den 0,5 Millionen Tonnen, die in den ersten Tagen nach der Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines geschätzt wurden.

Das Gasleck müsse man jedoch im Verhältnis zu den jährlichen Gesamtemissionen an Methan betrachten: Durchschnittlich gelangten zwischen 2008 und 2017 jährlich 70 Millionen Tonnen des Treibhausgases in die Atmosphäre: aus Reisfeldern, Mülldeponien, Kuhmägen und beim ganz normalen Fördern und Transport von Erdöl und -gas. Aus Nord-Stream entwich daher nur so viel Gas, wie sonst jeden Tag durch andere Quellen freigesetzt wird. »Die zusätzliche Erwärmung durch das ausgestoßene Methan ist so minimal, dass sie im globalen Maßstab nicht wahrgenommen würde«, sagt Chen.