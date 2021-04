Migräne: So viel mehr als bloß Kopfschmerz

Die Veranlagung zu Migräne lässt sich vererben. In einer großen Studie hat ein internationales Forscherteam 44 Genvarianten entdeckt, die das Risiko für die Krankheit erhöhen. »Nicht alle Patienten haben alle Genvarianten. Das könnte erklären, warum sich die Migräne im klinischen Bild so unterschiedlich äußert«, erklärt Oberarzt Jürgens. Laden... Laden... © Pia Bublies, nach: Alistair Macdonald und Denis Mallet; Savage, N.: A stubborn foe. Nature Outlook 586, 2020; nach Headache 58, 2018, Supplement Article: Dodick, D.W.: A phase‐by‐phase review of migraine pathophysiology und GBD Headache Collaborators: Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurology 17, 2018 (Ausschnitt)

Eine im Hirn wandernde Welle sorgt für Migräne

Über die genauen Ursachen der Erkrankung rätselt die Wissenschaft. »Viele Zusammenhänge bei der Auslösung von Migräneattacken haben wir noch nicht verstanden«, sagt die Kopfschmerzspezialistin Ruth Ruscheweyh, die am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München zum Thema forscht. Eine Rolle scheint eine Übererregbarkeit der Hirnrinde zu spielen: Normalerweise nimmt die neuronale Antwort auf einen wiederholten Reiz wie einen Ton mit der Zeit ab, weil der Mensch sich an ihn gewöhnt. Bei Migränepatienten ist dieser Filtermechanismus beeinträchtigt, selbst zwischen den Attacken. »Wenn drei Leute gleichzeitig etwas von ihnen wollen oder im Restaurant leise Hintergrundmusik läuft, können Menschen mit Migräne das schlecht ausblenden«, sagt Neurologin Ruscheweyh. Doch die Sensibilität mache aufmerksamer für Details, Betroffene gelten als leistungsstark und kreativ.

Migräne? Hier finden Sie Hilfe Auf den Internetseiten der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft finden Sie die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Kopfschmerz und Migräne. Es gibt Informationen über medikamentöse Behandlungsformen, ebenso ein Verzeichnis mit Kopfschmerzexperten, die sich regelmäßig fortbilden, und Kopfschmerzkalender zum Runterladen. Die MigräneLiga e. V. Deutschland unterstützt betroffene Migränepatienten mit Aktionen und Informationen rund um die Migräne. Auf der Website lässt sich nach Selbsthilfegruppen in der Nähe suchen. Die App »M-sense« hat die Zulassung vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bekommen und ist damit als App auf Rezept zu verschreiben. Die Anwendung erlaubt eine personalisierte und mobile Migränetherapie. Sie bietet ihren Nutzerinnen und Nutzern verschiedene Funktionen: ein Tagebuch, um Schmerzattacken, potenzielle Einflussfaktoren und Medikamenteneinnahmen festzuhalten, sowie beispielsweise Wetterdaten.

Kurz vor einem Anfall reagiert der Kortex besonders empfindlich. Dann kann es zu der Aura kommen. Sie wird offenbar durch eine Welle der Aktivierung in der Hirnrinde ausgelöst, die vom Hinterkopf über das Gehirn wandert. »Diese Aktivierung trägt wahrscheinlich auch zur Entstehung der Kopfschmerzen bei«, erklärt die Neurologin. »Wo genau im Gehirn eine Attacke beginnt, wird in der Forschung jedoch heiß diskutiert.« Fest steht, dass die Migräne sich durch unspezifische Vorboten ankündigt: Manche Menschen fühlen sich in den Stunden oder Tagen davor müde, gereizt oder depressiv, andere sind aufgedreht oder haben Heißhunger. Im Jahr 2016 entdeckte eine Arbeitsgruppe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, dass eine Hirnregion in jener Vorphase besonders aktiv ist: der Hypothalamus. »Diese Region spielt offensichtlich eine wichtige Rolle für den Beginn einer Migräneattacke«, sagt die Kopfschmerzforscherin.

Laden... © Pia Bublies, nach: Alistair Macdonald und Denis Mallet; Savage, N.: A stubborn foe. Nature Outlook 586, 2020; nach Headache 58, 2018, Supplement Article: Dodick, D.W.: A phase‐by‐phase review of migraine pathophysiology und GBD Headache Collaborators: Global, regional, and national burden of migraine and tension-type headache, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Neurology 17, 2018 (Ausschnitt)

Auch Migränepatientin Marion Deike nahm deutlich wahr, wann die nächste Attacke auf sie zurollte. »Dann konnte ich mich kaum konzentrieren. Mein Kopf fühlte sich an wie in Watte gepackt«, erzählt sie.