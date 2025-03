Mikroplastik: Kaugummis setzen massenhaft Mikroplastik frei

Jedes Gramm Kaugummi entlässt hunderte Mikroplastikpartikel in den Speichel – das gilt sowohl für synthetische als auch für pflanzenbasierte Produkte. Das zeigt die Studie eines Forschungsteams der University of California. Die auf der Frühjahrstagung der American Chemical Society (ACS) vorgestellte Arbeit ist noch nicht in einer Fachzeitschrift veröffentlicht.

Um zu ermitteln, wie viel Mikroplastik sich aus einem Kaugummi löst, kaute die Doktorandin Lisa Lowe in einem Selbstversuch unter kontrollierten Bedingungen mehrfach die Produkte verschiedener Marken: fünf Erzeugnisse mit synthetischer und fünf mit natürlicher Kaumasse. Bei bis zu 20-minütigem Kauen entnahm sie alle 30 Sekunden eine Speichelprobe. Anschließend zählte sie die in den Proben enthaltenen, per Färbung sichtbar gemachten Mikroplastikteilchen unter dem Mikroskop und ermittelte deren Zusammensetzung mit Hilfe von Infrarot-Spektroskopie.

»Unsere Hypothese war, dass die synthetischen Kaugummis viel mehr Mikroplastik enthalten würden, weil ihre Basis eine Art von Kunststoff ist«, sagt Lowe. Doch die Analyse zeigte: Sowohl synthetische als auch naturnahe Kaugummis gaben ähnlich große Mengen an Mikroplastik ab. Laut den Forschern lösten sich 94 Prozent der Partikel bereits in den ersten acht Minuten des Kauvorgangs; ein Gramm Kaugummi setzte bis zu 637 Mikroplastikpartikel frei. Besonders häufig fanden sich darin Kunststoffe wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Die Hauptzutat vieler Kaugummis sind Kunststoffpolymere wie Polyvinylacetat oder Butylkautschuk – Materialien, die auch in Autoreifen stecken. Die genaue Zusammensetzung müssen Hersteller nicht offenlegen; lediglich die lebensmittelrechtlichen Vorgaben müssen sie einhalten. Naturnahe Kaugummiprodukte bestehen aus Polymeren auf pflanzlicher Basis, etwa Chicle oder andere Baumsäfte. Zusätzlich enthalten sie Aromastoffe, Zucker oder Süßstoffe, Emulgatoren, Stabilisatoren, Antioxidationsmittel und Farbstoffe.