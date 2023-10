Mikroplastik: Mikroperlen und Glitzer ab sofort verboten

Jährlich zirka 2,7 Millionen Tonnen neues Mikroplastik

»Schätzungen der OECD zufolge gelangen weltweit jedes Jahr 2,7 Millionen Tonnen Mikroplastik in die Umwelt«, erläutert Martin Wagner von der Norwegian University of Science and Technology gegenüber »Spektrum«. Der Biologe forscht seit Jahren zur Wirkung von Mikroplastik auf Ökosysteme und Organismen. Doch der Großteil der kleinen Kunststoffteilchen kommt nicht aus der täglich aufgetragenen Hautcreme oder einer ausufernden Halloweenfeier mit Glitzer-Make-up. Weniger als 0,5 Prozent des Mikroplastiks in der Umwelt stammten aus Kosmetika, führt der Wissenschaftler weiter aus. »Das klingt nach wenig, allerdings schätzt die EU, dass das Verbot dazu führt, dass 500 000 Tonnen weniger Mikroplastik in die Umwelt entlassen werden.« Diese Einschätzung teilen andere Experten. »Die Mengen an intendiertem Mikroplastik in Kosmetika oder Waschmitteln sind im Vergleich zu Reifen- oder Textilabrieb eher gering«, urteilt Ralf Bertling vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik Oberhausen gegenüber dem Science Media Center Deutschland (SMC). Als intendiertes Mikroplastik bezeichnet man solches, das Hersteller ihren Produkten absichtlich zusetzen. Der Großteil der Mikroplastikpartikel in der Umwelt rührt von größeren Kunststoffstücken her: Sie entstehen beim Waschen kunstfaserhaltiger Kleidung, beim Öffnen von Plastikflaschen und Lebensmittelverpackungen, durch Reifenabrieb – und immer dann, wenn Kunststoffmüll in der Umwelt durch Wind, Wasser, Sonne und mechanische Beanspruchung langsam, aber sicher in immer kleinere Teile zerbröselt. Jedes Jahr landen mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen.

Pflanzen und Tiere nehmen die Partikel aus Luft, Wasser und Boden auf. Das kann über die Atemluft geschehen, aber auch über die Nahrung. Eine neue Studie von 2023 schätzt, dass ein Erwachsener täglich im Schnitt rund 14 000 Mikroplastikpartikel über Luft, Wasser und Nahrung abbekommt.

Ob uns die winzigen Kunststoffstückchen schaden, ist nicht geklärt. Den größten Teil von ihnen scheiden wir unverdaut wieder aus. Doch die Forschung zur Wirkung von Mikroplastik auf Organismen steht noch ziemlich am Anfang. Untersuchungen an Plankton etwa zeigen, dass die winzigen Meereslebewesen langsamer wachsen, wenn sie Mikroplastik verzehren. Das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sie weniger Nährstoffe aufnehmen, wenn sie sich statt echter Nahrung Plastikteilchen einverleiben. Und wie Untersuchungen von 2023 ergeben, verändert Mikroplastik die Mikrobenzusammensetzung im Darm von Seevögeln: Schädliche Bakterien machen sich vermehrt breit, während die Zahl nützliche Mikroben abnimmt.