Mikroskopie: »Ein Potenzial, das noch in keiner Form gehoben ist«

Ja, das wird gemacht. Diese ganzen hochauflösenden Verfahren kann man korrelieren. Das ist sicher sinnvoll, man muss jedoch eines bedenken: Kryo-EM-Aufnahmen von Biomolekülkomplexen sind zwar hochaufgelöst, wunderschön. Nur: Meistens sind das gemittelte Werte. Denn bei der Kryo-EM schaut man sich Elektronendichten an. Wenn ich aber die Elektronen, die vom Elektronenmikroskop kommen, an dem Protein streue, erhalte ich ein immens verrauschtes Bild. Also nehmen die Fachleute etwa 500 bis 1000 Bilder, legen sie übereinander, mitteln die Werte und rechnen die genauen Positionen der Atome aus. Und hier sehen Sie die Limitationen der Kryo-EM: Die biologische Realität ist meistens nicht so schön regelmäßig, wie die Kryo-EM normalerweise suggeriert.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten einem Außerirdischen erklären, wie die Menschen auf der Erde aussehen. Sie könnten 1000 Frauenbilder nehmen, mitteln und sagen: Das ist eine Frau. Aber in der Realität wird keine einzige so aussehen. Wenn der Alien auf die Straße geht, wird er sagen: Moment, die Frauen sehen alle anders aus. So ist es auch bei der Kryo-EM.

»Wir sehen eine gewisse biologische Vielfalt, wir erkennen: Die schauen im Detail nicht alle gleich aus«

Aber ist nicht genau das der Punkt, an dem sich die Technologien ergänzen?

Absolut, natürlich ergänzen sie sich. Wir sehen das beispielsweise an den Kernporenkomplexen, an denen wir gearbeitet haben. Wenn wir die mit Fluoreszenz betrachten, haben wir nie und nimmer diese Genauigkeit und Auflösung im Sinn, die die Kryo-EM hat. Dort ist die Auflösung tatsächlich im Ångström-Bereich. Aber wir sehen bei uns eine gewisse biologische Vielfalt, wir erkennen: Die schauen im Detail nicht alle gleich aus.

Welche Errungenschaft wäre das nächste persönliche Highlight für Sie?

Wenn man sich MINFLUX oder MINSTED anschaut, dann springt einem sofort die hohe Auflösung ins Auge. Die hat man jetzt erreicht; wahrscheinlich ist da nichts mehr drin, was die Lokalisation der Fluoreszenzmoleküle anbelangt.

Es gibt aber etwas, das wirklich spannend ist und in dem ich ein Riesenpotenzial sehe: die Dynamik der Moleküle, also wie sie ihre Position im Raum verändern. Wenn der Fluorophor an ein Protein gekoppelt ist, kann MINFLUX besser als jedes andere Verfahren erkennen, wie der Fluorophor »wackelt« oder sich bewegt. Das heißt, wenn der Fluorophor an etwas haftet, dann kann ich die kleinste Auslenkung im Raum, die kleinste Bewegung in kurzer Zeit sehen, und zwar 100-mal so schnell wie mit einer Kamera. Das ist ein Gamechanger, wenn es darum geht, die Bewegung oder die Konformationsänderung von Biomolekülen zu erfassen, an denen der Fluorophor klebt.

Was ist das Problem bei einer Kamera?

Bis heute funktioniert das folgendermaßen: Man heftet Moleküle beispielsweise an ein Protein, um zu schauen, wie sich das Protein bewegt. Dann nimmt man die Zelle oder Teile davon mit der Kamera auf und beobachtet die Bewegung des Farbstoffs. Der Farbstoff hinterlässt einen Beugungsfleck des emittierten Fluoreszenzlichts auf der Kamera. So ist es auch bei PALM/STORM. Anschließend berechnet man die Mitte – also den Schwerpunkt – des Beugungsflecks und sagt: Hier hat sich der Farbstoff befunden. Bei diesem Vorgehen brauche ich sehr viele Fluoreszenzemissionen pro Zeit. Sonst kann ich den Schwerpunkt nicht genau berechnen. Und deswegen ist das Verfahren verhältnismäßig langsam – und es ist momentan das einzige richtig etablierte.

Mit solchen Techniken wurden zum Beispiel die Schritte von Kinesin auf Mikrotubuli gemessen. Da konnte man sehen, dass sich sein Schwerpunkt mit Acht-Nanometer-Schritten fortbewegt. Dazu musste man den Prozess allerdings künstlich verlangsamen, so dass nur jede Drittelsekunde ein Schritt stattgefunden hat. So langsam laufen die Proteine aber nicht, denn sonst könnten wir nicht leben. Das heißt, man hat die ATP-Konzentration massiv heruntergefahren, weil das Lokalisationsverfahren anders einfach nicht nachgekommen ist.

Die Dynamik direkt zu messen, ist ein Prärogativ der Lichtmikroskopie

Aber jetzt haben Sie gezeigt, dass es auch in Echtzeit geht.

Wenn ich Bewegungen in einer lebenden Zelle oder in einem künstlichen System untersuchen möchte, kann ich mit MINFLUX die Bewegung fluoreszierender Moleküle, die an etwas haften, 100-mal schneller sehen – mit der gleichen Genauigkeit. Oder ich nehme umgekehrt die Langsamkeit in Kauf, messe aber viel genauer. Und dann kommt wiederum potenziell das Ångström ins Spiel, denn es kann durchaus wichtig sein, ob sich der Fluorophor um 8,2 oder um 8,4 Nanometer bewegt. Da geht es dann nicht um die Auflösung, sondern darum, wie genau ich eine Bewegung oder Konformationsänderung messe. Das kann auch die Elektronenmikroskopie nicht, denn die Probe ist dort festgefroren und im Vakuum. Die Dynamik direkt zu messen, ist ein Prärogativ der Lichtmikroskopie.

Das heißt, Sie fangen gerade erst an?

Wir haben ein weites Feld vor uns. Es ist noch sehr früh, aber in fünf bis zehn Jahren könnte STED beispielsweise in der Pharmaentwicklung helfen. Weil ich damit die Möglichkeit habe, Dynamiken genau zu verfolgen – beispielsweise im Detail zu untersuchen, wie zwei Moleküle zusammenkommen. Ich könnte etwa einen Wirkstoff markieren und messen, wie sich die Dynamik eines Proteins unter dem Einfluss dieses bestimmten Wirkstoffs verändert. In der Pharmaentwicklung sehe ich ein mächtiges Potenzial, und das ist bislang in keiner Form gehoben. Daran denkt man noch gar nicht.