Mildere Verläufe: Omikron greift die Lunge weniger an

Bereits erste Daten aus Südafrika und dem Vereinigten Königreich deuteten darauf hin, dass die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 weniger gefährlich ist als ihr Vorläufer Delta. Jetzt bietet eine Reihe Laborstudien vorab eine verlockende Erklärung für den Unterschied. Demnach infiziert Omikron Zellen tief in der Lunge nicht so bereitwillig wie Zellen der oberen Atemwege.

»Das ist eine sehr attraktive Beobachtung, die erklären könnte, was wir in Patientinnen und Patienten sehen«, sagt Melanie Ott, Virologin am Gladstone Institute of Virology in San Francisco, die an den Untersuchungen nicht beteiligt war. Sie merkt allerdings an, dass Omikrons starke Übertagbarkeit dennoch dazu führe, dass Krankenhäuser sich schnell füllen – mildere Erkrankungen in oder her.

Am 30. Dezember jedenfalls vermeldeten Südafrikas Behörden, dass das Land den Höhepunkt der Omikron-Infektionen überschritten habe, ohne dass es zu einem bedeutenden Anstieg der Todesfälle gekommen sei. Und ein Bericht der britischen Regierung vom 31. Dezember besagt, dass mit Omikron infizierte Personen in England nur mit halb so hoher Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus müssen wie jene mit Delta.

Dennoch ist es schwierig zu sagen, ob Omikron schon aus sich selbst heraus mildere Infektionen verursacht. Denn die Zahl der Menschen, die durch Impfung, Ansteckung oder beides eine Immunität erworben haben, ist im Laufe der Zeit deutlich gestiegen. Um zu klären, welche Rolle Omikron selbst spielt, wenden Fachleute sich nun Tierversuchen und Studien an Zellkulturen zu.

Ist Omikron wirklich intrinsisch milder?

Eine Arbeitsgruppe um den Virologen Michael Diamond von der Washington University in St. Louis infizierte Hamster und Mäuse mit Omikron und anderen Varianten, um den Verlauf der Krankheit zu verfolgen. Die Unterschiede waren gravierend. Nach einigen Tagen war die Virenkonzentration in den Lungen der im Omikron infizierten Tiere mindestens um den Faktor zehn niedriger als bei Nagern, die andere Varianten beherbergten. Weitere Arbeitsgruppen stellten außerdem fest, dass Omikron im Vergleich zu anderen Varianten in geringeren Mengen im Lungengewebe auftaucht.