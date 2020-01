Minimalismus: Ist weniger mehr?

»Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz?«, sang Janis Joplin 1970. All ihre Freunde würden schließlich Porsche fahren, heißt es in dem Lied – ein beißender Kommentar auf den Versuch, durch den Konsum kostspieliger Statussymbole Ansehen und Glück zu erlangen. Mercedes verwendete den Song später in mehreren TV-Werbespots, der ironischen Botschaft zum Trotz. Die Blues-Sängerin war vor den materiellen Verlockungen übrigens selbst nicht gefeit: Sie fuhr einen knallbunt lackierten Porsche Cabrio.

Was wir unser Eigen nennen, prägt unsere Identität. Das erkannte schon William James (1842–1910), einer der Urväter der modernen Psychologie. Für ihn beschränkte sich das Selbst nicht allein auf Körper und Geist. Vielmehr umfasste es alles, was einen Menschen umgibt: Familie und Freunde ebenso wie Kleidung und Ländereien. Dieses »erweiterte Selbst« offenbart sich dann, wenn Menschen plötzlich ihr gesamtes Hab und Gut verlieren. 1991 untersuchten Forscher die psychologischen Folgen eines verheerenden Feuers in Kalifornien. Was den Flammen zum Opfer fiel, bekamen die Betroffenen größtenteils von den Versicherungen ersetzt. Dennoch berichteten viele Menschen von regelrechten Identitätskrisen. »Das Feuer nahm mir alles, was ich hatte, aber auch alles, was ich war«, erzählte ein Befragter. »Wir wurden Waisen ohne Erinnerung«, ergänzten zwei Frauen. Die neuen Kleider wären nicht wie die alten, hätten traurige Farben, beklagten sie. »Ich wurde zu einer anderen Person«, so eine von ihnen. »Die frühere ging im Feuer verloren.«

Auf einen Blick Immer wieder neu So genannte Materialisten glauben, das eigene Wohlbefinden hängt stark von Erwerb und Eigentum ab. Dabei machen Erfahrungen langfristig zufriedener als materielle Anschaffungen. Vom Minimalismus-Trend versprechen Menschen sich eine Abkehr von der Konsumkultur und eine gesündere Psyche. Doch auch diese vermeintliche Alternative zur Konsumlogik definiert sich über die »richtige« Menge an Besitz. Das Problem einer Überflussgesellschaft sei nicht, dass Menschen zu viel, sondern zu wenig auf die Dinge achten, die sie umgeben, glaubt etwa der Wirtschaftswissenschaftler Russell Belk.

Menschen scheinen Dinge intuitiv in eigen und fremd zu kategorisieren. Dabei genießt persönlicher Besitz offenbar eine Art kognitive Sonderbehandlung – selbst dann, wenn es sich eigentlich nur um nebensächlichen Krimskrams handelt. Der britische Psychologe David J. Turk konnte das gemeinsam mit seinem Team in einer bildgebenden Studie zeigen. 19 Versuchspersonen lösten über einen kleinen Monitor Aufgaben, während sie im Hirnscanner lagen. Gemäß einem vorgegebenen Farbcode sollten sie Bilder von Supermarktwaren in einen von zwei virtuellen Einkaufskörben ziehen, beispielsweise Äpfel, Socken oder Bleistifte. Einer der beiden Körbe gehörte angeblich ihnen, der andere dem Versuchsleiter – eine wirkliche Bedeutung hatte diese Zuordnung aber nicht. In einem anschließenden Gedächtnistest mussten sich die Teilnehmer rasch entscheiden, ob die präsentierten Artikel aus ihrem oder dem fremden Korb stammten. Obwohl das Szenario hochgradig künstlich war, ergab sich ein deutlicher Unterschied: An Produkte aus dem persönlichen Warenkorb konnten sich die Probanden besser erinnern als an andere. Während sie Fotos der »eigenen« Waren betrachteten, war zudem ein Netzwerk von Arealen aktiv, bei dem Teile des präfrontalen Kortex und die linke Inselrinde offenbar eine Schlüsselrolle spielen. Turk und seine Kollegen vermuten, dass in diesen Regionen gezielt selbstbezogene Informationen, etwa über Besitz, verarbeitet werden. Wie genau das vonstattengeht, ist allerdings noch unklar.

Was uns gehört, erscheint wertvoller

Unsere Habseligkeiten sind uns lieb und teuer. Manchmal sogar so sehr, dass sie uns zu unvernünftigen Entscheidungen verleiten. Das zeigt sich am so genannten Besitztumseffekt: Menschen schätzen ein Gut als wertvoller ein, wenn es ihnen gehört. Der bekannte US-Verhaltensökonom Richard Thaler beobachtete dieses Phänomen bereits als Student. Einer seiner Dozenten hatte einen guten Wein für fünf Dollar erstanden. Einige Jahre später bot sein Händler an, die Flasche für 100 Dollar zurückzukaufen. Der Professor weigerte sich – und das, obwohl er noch nie mehr als 35 Dollar für eine Flasche Wein ausgegeben hatte. Der schiere Umstand, dass ihm die Flasche gehörte, machte sie für ihn wertvoller, schlussfolgerte Thaler. Später konnte der Forscher seine Vermutung in mehreren Studien nachweisen: Wer etwas verkaufen will, erwartet oft deutlich höhere Preise, als er selbst dafür zu zahlen bereit wäre. Das steht im Widerspruch zu klassischen ökonomischen Theorien, nach denen Menschen rational handeln und allein ihren eigenen Gewinn maximieren. Offenbar macht Besitz etwas mit uns, was sich über den reinen Geldwert der Sache nicht erklären lässt.