Misteln: Tödlicher Weihnachtsschmuck

Besonders interessant ist der Studie zufolge, dass sich der Befall in den Jahren 2008 bis 2018 stetig ausgebreitet hat. Die höchsten Mistelkonzentrationen fanden sich in West- und Zentralpolen, von dort sind die Pflanzen allmählich nach Osten vorgerückt. Die geringsten Schäden gab es im Norden des Landes und in den Bergen im Süden. Das passt zum regionalen Muster der Trockenperioden, die Polen in den letzten Jahren erlebt hat: In den Gegenden mit den stärksten Dürren wuchsen die meisten Misteln. Die Forscher halten es deshalb für wahrscheinlich, dass der Klimawandel den Vormarsch der Misteln in polnischen Wäldern begünstigt hat.

Dieser Verdacht besteht auch andernorts. »Misteln sind zwar nicht besonders wärmeliebend, schließlich kommen sie sogar in Skandinavien vor«, sagt Streuobst-Experte Markus Rösler. Auffällig sei jedoch, dass sie sich in Mitteleuropa von Süden nach Norden ausbreiten und zunehmend die höheren Lagen der Mittelgebirge erobern. »Das ist ein Indiz dafür, dass sie in Regionen vordringen, die vorher klimatisch ungünstig waren.«

Möglicherweise profitieren dabei nicht nur die Parasiten selbst von den steigenden Temperaturen, sondern ebenso ihre Überträger. Die Beeren von Misteln sind bei Drosseln, Rabenvögeln und vielen anderen Arten beliebt. Vor allem im Winter. Wenn diese die Snacks mit dem klebrigen Fruchtfleisch fressen, bleibt leicht ein Teil davon am Schnabel hängen. Den streifen die Vögel dann oft an einem Baum ab und übertragen so die Samen des Parasiten auf die Rinde. Auch mit dem Kot der Tiere können sich Misteln sehr effektiv ausbreiten. Und dieses Erfolgsrezept dürfte umso besser funktionieren, je mehr gefiederte Transporteure über den Winter kommen.

Mangelnde Pflege

Für viele mitteleuropäische Baumarten sind die steigenden Temperaturen und sinkenden Niederschlagsmengen dagegen der pure Stress. »Die Misteln kommen besser durch trockene Sommer als viele ihrer Wirte«, sagt Gerald Parolly. Dadurch werde es problematischer, wenn sich die Parasiten in den Kronen ansiedeln. »Baumbestände, die ohnehin schon durch den Klimawandel oder andere Probleme geschwächt sind, leiden besonders stark unter dem Befall«, erklärt der Biologe.