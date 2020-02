Hypnose: Behandlung unter Trance

Was passiert bei der Hypnosebehandlung?

Natürlich fragen die Patienten, wie die Behandlung denn genau funktioniert. Häuser erklärt ihnen, was man bereits weiß: Obwohl ihr Name vom griechischen »hypnos« (Schlaf) kommt, ist die Hypnose doch etwas anderes. Mit verschiedenen Techniken (siehe Bildunterschrift »Der Weg in die Trance«) hilft der Hypnotiseur einer Person, in eine so genannte Trance zu gleiten. Darunter versteht man einen tief entspannten Wachzustand, bei dem der Geist hoch konzentriert, jedoch stark nach innen gerichtet ist. Wie der Strahl einer Taschenlampe wird das Bewusstsein für die Dauer der Trance auf einen kleinen Teil dessen, was passiert, fokussiert. Alles andere liegt im Dunkeln, verliert an Bedeutung.

Dem liegt eine natürliche Fähigkeit des Gehirns zu Grunde, die wohl jeder schon einmal erlebt hat: das Gefühl, sich so sehr auf eine Tätigkeit zu konzentrieren, dass man sich darin verliert. Der starke Fokus verändert die Wahrnehmung. Das kann bei einem Wettrennen passieren, wenn man alle mentalen Kräfte auf die Zielgerade richtet. Oder beim Computerspielen, wenn man verbissen versucht, einen Gegner zu besiegen. Ganz in die Aufgabe vertieft, spürt man vielleicht gar nicht, wie es beim Laufen im Bein zwickt oder dass man beim Spielen eigentlich schon längst dringend eine Toilettenpause bräuchte. Das Gefühl von Zeit und Raum kann verloren gehen – zum Beispiel, wenn man unterwegs für eine wichtige Prüfung büffelt und deshalb im Bus gedankenverloren am Ziel vorbeifährt.