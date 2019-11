Partnerschaft: Mit welchen Anmachsprüchen Frauen am besten flirten

Mit welchen Strategien Männer auf Partnersuche am erfolgreichsten sind, haben Wissenschaftler bereits viele Male untersucht. Vor allem, wenn es um so genannte pick-up lines geht, die das Eis gleich zu Beginn brechen sollen, ist die Forschungsliteratur recht einseitig gesät. Ein Team um Maryanne L. Fisher von der Saint Mary's University in Halifax, Kanada, hat den Spieß deshalb nun umgedreht. Im Rahmen einer aktuellen Studie, die sie im Fachmagazin »Personality and Individual Differences« veröffentlichten, fahndeten die Psychologen nach einer Antwort auf die Frage: Mit welchen Anmachsprüchen können Frauen bei Männern besonders gut punkten?

Dazu führten Fisher und ihre Kollegen zunächst zwei Voruntersuchungen durch. In der einen davon ermittelten sie anhand von Befragungen, welche Sätze Frauen im Alltag tatsächlich nutzen, um Männer anzusprechen. Auf diesem Weg trugen sie zwölf pick-up lines zusammen, die sie in drei verschiedene Kategorien unterteilten: direkte Anmachsprüche wie »Wollen wir etwas zusammen trinken?« oder »Kann ich deine Telefonnummer haben?«, freche Ansagen wie »Wollen wir uns nun unterhalten oder lieber noch ein wenig aus der Ferne miteinander weiter flirten?« und unverfängliche Gesprächseinstiege wie »Kannst du mir hier einen guten Drink empfehlen?« oder »Ich hab dich schon öfter hier gesehen. Arbeitest du hier?«. In einer weiteren Pilotstudie ließen die Forscher Fotos von Frauen von rund 200 heterosexuellen Männern im Hinblick auf die Attraktivität der dargestellten Personen und die Freizügigkeit ihres Outfits bewerten.

Im eigentlichen Experiment kombinierten die Wissenschaftler dann die zwölf pick-up lines mit den Fotos von verschieden attraktiven und freizügig angezogenen Frauen und legten sie 130 männlichen Versuchsteilnehmern vor. Sie erzählten ihnen, dass sie einige Monate zuvor die dargestellten Frauen dabei beobachtet hätten, wie sie mit den angeführten Sprüchen Männer in einer Bar anflirten wollten. Für wie effektiv hielten sie die jeweiligen Anmachversuche?

Direkte Ansagen punkten

Frauen, die direkte Ansagen machten, fanden die männlichen Probanden im Mittel am besten. Freche Sprüche kamen deutlich weniger gut an und am schlechtesten schnitten die unverfänglichen Gesprächseinstiege ab. Der Grund dafür liegt den Forschern zufolge auf der Hand: Wer sein Gegenüber ohne Umschweife nach der Telefonnummer fragt oder ihm sagt, dass er es nett findet, kommuniziert seine Absichten klar. Vermeintlich witzige Sprüche oder ein einfaches »Hi« lassen hingegen deutlich mehr Interpretationsspielraum und ermöglichen es der flirtenden Person zudem, den Annäherungsversuch im Zweifelsfall doch nur als Spaß oder als Missverständnis abzutun.