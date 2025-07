Hitzerekord: Mittelmeer fast acht Grad wärmer als normal

Eine marine Hitzewelle hat im Meeresgebiet zwischen Korsika und Südfrankreich für einen beinahe unglaublichen Temperaturrekord gesorgt. 28,9 Grad Celsius warm war das offene Meer südlich von Toulon am 5. Juli 2025, ganze 7,7 Grad wärmer als normal zu dieser Jahreszeit. Das geht aus Satellitendaten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus hervor. Der Rekord ist umso bemerkenswerter, weil sich Wasser wesentlich langsamer aufheizt als Luft, entsprechend ist sehr viel mehr Energie nötig als für vergleichbare atmosphärische Rekorde. Die Hitzewelle im Seegebiet zwischen Italien, Spanien und Frankreich ist Teil einer lang anhaltenden Temperaturanomalie im gesamten Mittelmeerraum. Bereits in der zweiten Junihälfte war das gesamte Mittelmeer drei Grad wärmer als im langjährigen Mittel und heißer als jemals zuvor zu dieser Jahreszeit. Ursache ist wahrscheinlich der stabile atmosphärische Hitzedom über West- und Zentraleuropa, der auch Deutschland in der vergangenen Woche außergewöhnlich hohe Temperaturen brachte. Der Mittelmeerraum ist vom globalen Klimawandel besonders stark betroffen.

Mehrere Faktoren begünstigen derzeit hohe Wassertemperaturen im nordwestlichen Mittelmeer. Durch die stabile Wetterlage bleibt der Wind relativ schwach und kann deswegen kein kühleres Wasser aus tieferen Schichten in die warme Meeresoberfläche mischen. Gleichzeitig sorgt das Hochdruckgebiet auch für geringe Wolkenbedeckung, so dass die Sonne das Meer weiter aufheizen kann. Umgekehrt beeinflussen die hohen Meerestemperaturen ihrerseits das Wetter in der Region. Vor allem begünstigen sie heftige Unwetter und schwere Regenfälle. Warmes Wasser verdunstet leichter, und die erwärmte Luft darüber kann mehr Feuchtigkeit halten – so dass Starkregenereignisse intensiver werden. Mehr kondensierendes Wasser setzt wiederum mehr Energie in der Atmosphäre frei, so dass Stürme nicht nur regenreicher, sondern auch gewaltiger werden. Hohe Meerestemperaturen verursachen deswegen im Sommer und Herbst oft schwere Unwetter und Starkregen im Mittelmeerraum. Bereits am Wochenende starb ein Mensch bei einem heftigen Unwetter in Mailand.