Himmelsschauspiel: Erneut Polarlichter über Deutschland?

Auf der Sonne kommt es immer wieder zu heftigen Ausbrüchen: den koronalen Massenauswürfen (englisch: coronal mass ejections, CMEs). Dabei ziehen Magnetfelder große Mengen von Materie aus der Sonnenoberfläche und transportieren sie weit in den interplanetaren Raum hinaus. Als »Sonnenstürme« können sie die Erde treffen. Allerdings sind sie ähnlich wie das irdische Wetter schwer vorherzusagen.

Der Website »Spaceweather« zufolge sorgte in der Nacht auf Montag, den 1. Dezember eine gewaltige Fleckengruppe an der Südostkante der Sonnenscheibe für eine starke Eruption. Teilchen des Sonnenwinds ionisierten die obere Erdatmosphäre und verursachten einen kurzeitigen Ausfall des Kurzwellenfunks direkt über Australien. Leichte Polarlichterscheinungen waren vermutlich in Regionen höherer Breite wie Kanada, Alaska, Skandinavien und Island zu beobachten – für Deutschland bestand keine Möglichkeit der Sichtung. Das könnte sich in den kommenden Nächten ändern.

Nach aktuellen Modellen des NOAA/Space Weather Prediction Center (SWPC) wird die Stoßfront eines CMEs die Erde am 3. Dezember streifen. In diesem Szenario sind geomagnetische Stürme am 3. und 4. Dezember nicht ausgeschlossen – auch für niedrigere Breiten besteht damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit Polarlichter beobachten zu können. Ob und in welchem Ausmaß Mitteleuropa betroffen wäre, bleibt allerdings offen und hängt stark von der exakten Einschlagsrichtung und dem lokalen Magnetfeldverlauf ab.