Mondflug: Artemis II soll am 2. April 2026 abheben

Nun also der 2. April 2026, dies ist zumindest die Hoffnung der US-Raumfahrtbehörde NASA. An diesem Datum soll die mächtige SLS-Rakete mit vier Astronauten an Bord in den Weltraum erheben. Geplant ist der Start um 0:24 Uhr unserer Zeit, am Startplatz in Florida ist es erst 18:24 Uhr am 1. April.

Die Startversuche im Februar und März mussten wegen technischer Probleme an der Trägerrakete SLS, dem Space Launch System, abgebrochen werden. Unter anderem gab es Störungen im Heliumdrucksystem der zweiten Stufe. Das Gas dient dazu, den Treibstoffdruck in den Tanks und den Leitungen zum Triebwerk aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Bei Bodentests nach einem eigentlich erfolgreichen Probecountdown im Februar kam es plötzlich zu Verstopfungen in den Leitungen, eine Dichtung musste ersetzt werden. Dazu musste die gesamte Rakete zurück in den Hangar gerollt werden, weil der betreffende Bereich der Rakete von der Startrampe nicht zugänglich ist.

Als sie sich dann im Hangar befand, dem riesigen Vehicle Assembly Building aus der Apollo-Ära in den 1970er-Jahren, nutzten die NASA-Techniker die Gelegenheit, auch die Batterien des Selbstzerstörungssystems auszutauschen, die sich ihrer Altersgrenze näherten. Das FTS, englisch: Flight Termination System, kommt dann zum Einsatz, wenn die Rakete außer Kontrolle gerät und beispielsweise auf bewohntes Gebiet zuhält. Dann wird die Rakete im Flug gesprengt, die Astronauten können sich mitsamt ihrer Orion-Raumkapsel mittels einer Rettungsrakete ganz oben auf der SLS in Sicherheit bringen. Glücklicherweise musste dieses System bei der NASA noch nie zum Einsatz kommen, alle Raketenflüge mit Astronauten an Bord verliefen bislang erfolgreich.