Mondflug: Artemis II startet frühestens am 6. März

Von Ende Januar bis zum 2. Februar 2026 führte die NASA einen Test-Countdown im Vorfeld des Starts der Mondmission Artemis II durch. Im Rahmen des Tests wurden alle Vorbereitungen, die zum Start der SLS-Trägerrakete mitsamt Orion-Raumschiff notwendig sind, durchgespielt, unter anderem auch die Betankung der Zentralstufe mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff. Dabei gab es Probleme mit der Dichtigkeit des Tankanschlusses für den flüssigen Wasserstoff; es trat zu viel Gas aus.

Des Weiteren musste ein Sensor an Bord der Orion-Raumkapsel, der den Aufbau des Kabinendrucks während des Verschließens der Kapseltür kontrolliert, nachgespannt werden. Auch der simulierte Close-out der Raumkapsel ohne Astronauten an Bord dauerte länger als erwartet, sodass der Test schließlich abgebrochen wurde, ohne dass der geplante Endpunkt des Countdowns erreicht wurde. Mit dem Bordfunk gab es ebenfalls Probleme, es traten immer wieder Aussetzer auf.

Nun plant die NASA Ende Februar einen weiteren Test-Countdown, bei dem noch einmal alle Prozeduren im Licht der gerade gemachten Erfahrungen durchlaufen werden. Das nächste Startfenster zum Mond öffnet sich am 6. März und ist bis zum 11. März offen. Sollte auch dann der Start nicht gelingen, kann Artemis im Zeitraum vom 1. bis zum 6. April abheben.