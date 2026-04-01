Mondflug: Countdown für Artemis II verläuft bislang nach Plan

Nach dem derzeitigen Stand am 1. April, 8 Uhr MESZ, sieht alles nach einem »Go for launch« für die Mondmission Artemis II aus. Weder die SLS-Rakete noch die Bodeninfrastruktur oder die Orion-Raumkapsel weisen technische Probleme auf, sodass der Start in der kommenden Nacht um 0:24 Uhr MESZ (18:24 Uhr Ortszeit in Florida) erfolgen kann. Auch das recht wechselhafte Wetter in Florida scheint weiterhin mitzuspielen. Derzeit steht die Chance für geeignete Wetterbedingungen im Startzeitraum weiterhin auf 80 Prozent. Die verbleibenden 20 Prozent Risiko entfallen auf die mögliche Bildung von Kumuluswolken und hohe Windgeschwindigkeiten in den oberen Luftschichten, die eine Rakete vom Kurs abbringen könnten. Das Wettergeschehen verfolgen die Wetterteams der US-Raumfahrtbehörde NASA und der US Space Force rund um die Uhr. Ein gewisses Augenmerk gilt auch dem Weltraumwetter: Die NASA behält eine aktive Region um den Sonnenfleck AR 4405 genau im Blick, die in den letzten Tagen mehrmals kräftige Ausbrüche auf unserem Tagesgestirn hervorrief.

Am 31. März 2026 durchliefen die vier RS25-Triebwerke der SLS-Kernstufe ihre technischen Untersuchungen: alles in Ordnung. Die RS-25-Triebwerke sind wiederverwendete Raketenmotoren des Spaceshuttle-Programms der NASA, das im Jahr 2011 eingestellt wurde. Sie kommen hier ein letztes Mal zum Einsatz und gehen nach dem Start mit dem Ausbrennen der Kernstufe verloren und fallen in den Atlantik. Die Oberstufe der SLS-Rakete wurde auf die Funktion ihrer elektrischen Systeme geprüft. Danach wurde sie kontrolliert wieder in einen Schlafmodus versetzt. Des Weiteren wurden die Batterien der Orion-Kapsel voll aufgeladen, welche die Systeme des Raumschiffs während des Starts und den ersten Minuten nach dem Erreichen der Erdumlaufbahn mit Strom versorgen. Im Lauf des 1. April wird die Luft in den Hohlräumen der Rakete durch trockenen Stickstoff ersetzt, um die Bildung potenziell explosiver Gasgemische zu vermeiden, die sich beim Start unkontrolliert entzünden könnten.

Um 13:45 Uhr MESZ beginnt die NASA mit der Live-Übertragung der Startvorbereitungen, die bis zum Start und darüber hinaus laufen wird. Was während des Countdowns im Detail geschieht, lässt sich hier verfolgen. Nun bleibt abzuwarten, ob in der kommenden Nacht nach einer Pause von mehr als 53 Jahren wieder ein neues Kapitel der bemannten Mondfahrt geschrieben wird.