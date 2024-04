Immanuel Kant im Gespräch: »Entschuldigung, da verstecken wir uns hinter einer billigen Ausrede«

Es ist legitim, wenn die Völkergemeinschaft Aggressoren sanktioniert und Überfallenen militärisch zu Hilfe eilt. Das Völkerrecht ist ein hohes Gut und muss verteidigt werden. Daher unterstütze ich die Waffenlieferung an die Ukraine.

Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. Allerdings folgt daraus nicht, dass die Ukraine militärisch siegen muss. Wer Waffen liefert, darf auch vom Verteidiger die Bereitschaft zu Verhandlungen erwarten. Ein Waffenstillstand vor der Rückeroberung aller besetzten Gebiete bedeutet keinesfalls die Akzeptanz des Status quo oder einen Triumph des Angreifers. Leider ist die Verhandlungsoption nicht aktuell. Solange ein Aggressor auf die totale Vernichtung des Angegriffenen abzielt, besteht das uneingeschränkte Recht zur Selbstverteidigung und zur Unterstützung.

In ihrem schon angesprochenen Werk »Zum ewigen Frieden« beschreiben Sie die Bedingungen für einen Weltfrieden. Einiges von dem, was Sie damals gefordert haben, ist inzwischen Realität geworden. Mit der Charta der Vereinten Nationen gibt es eine Verfassung der internationalen Staatengemeinschaft, die wesentlich von Ihrer Schrift inspiriert wurde. Warum gibt es trotzdem noch Kriege auf dieser Welt? Sind Ihre Forderungen nicht ausreichend verwirklicht – oder lagen Sie etwa falsch?

Wie so oft, wenn es um den Menschen geht, haben wir Anlass zur Begeisterung und zur tiefen Frustration. Immerhin: die Vereinten Nationen, die Erklärung der Menschenrechte, der internationale Strafgerichtshof, all dies ist Realität. Welche Gattung kann von sich behaupten, auf dem Wege der Aufklärung und der Zivilisation so weit vorangekommen zu sein? Gleichzeitig ist nichts so verlässlich wie die Dummheit des Menschen, sein Egoismus und seine Aggressivität. Noch einmal: Wir sind vernunftbegabt, nicht vernunftaffin.

Deshalb dürfen wir auf keinen Fall nachlassen. Der eingeschlagene Weg ist richtig. Die erschaffenen Institutionen sind reformbedürftig, aber prinzipiell ebenso wünschenswert wie alternativlos. Es wird ein Prozess der unendlichen Annäherung in vielen kleinen Schritten und zahlreichen Rückschlägen hin zu einer besseren und friedlicheren Welt. Selbst wer daran zweifelt, hat doch die moralische Pflicht, so zu handeln, als ob diese Entwicklung möglich wäre.

Sie haben einmal von der »natürliche(n) Überlegenheit des Vermögens des Mannes über das weibliche« geschrieben. Auch mit weiteren Äußerungen rechtfertigten sie die Ungleichbehandlung der Geschlechter. Heute haben Frauen dieselben Rechte wie Männer und kein Philosoph würde bezweifeln, dass das gut und richtig ist. Zumindest kenne ich keinen.

In der Tat, die geschätzten Kolleginnen und Kollegen können sich dabei sogar auf die Strenge meines eigenen Systems stützen, um diese Aussagen von damals als falsch und dumm zu entlarven. Allerdings bitte ich Sie genau zu lesen. In der Regel bezieht sich der von Ihnen geäußerte Vorwurf auf meine Schrift »Was ist Aufklärung«. Darin bezeichne ich die Mehrheit der Menschheit als unmündig und, ja, »darunter das ganze schöne Geschlecht«. Wer dies als Frauenfeindlichkeit geißelt, hat überlesen, dass ich zwei Arten von Unmündigkeit unterscheide. Nicht selbstverschuldet unmündig sind Personen, denen es an Verstand mangelt und die deshalb der Anleitung eines Vormundes bedürfen. Das schöne Geschlecht zählt zu den selbstverschuldet Unmündigen: Es verfügt sehr wohl über Verstand und Vernunft. Es fehlt ihm an Mut und Entschlossenheit, sich dieser Fähigkeiten ohne die Obhut eines Vormundes zu bedienen. In der Regel ist dies die Folge falscher Autoritäten und manipulativer Erziehung. So gelesen, können Sie meine Schrift auch als einen feministischen Aufruf zur Revolution verstehen.

Wo sehen Sie die Menschheit heute auf einem moralisch besonders schrecklichen Irrweg?

Identitätswahn von rechts und links. Der ethische Universalismus der Aufklärung begründet die Würde des Menschen auf Grund seiner individuellen Fähigkeit, sich über persönliche Neigungen und kulturelle Prägungen zu erheben und Gutes zu tun.

Rechtsorientierte Kreise haben stets an der Gruppenidentität festgehalten und den ethischen Universalismus bekämpft. Unsagbar traurig ist es allerdings, wenn jetzt auch so genannte Linke in dieses Stammesdenken zurückfallen. Etwa wenn der Wert einer Aussage an die Zugehörigkeit zu einer Gruppe gebunden wird, oder sogar das Recht überhaupt zu sprechen. Der Rassismus und die kulturelle Identitätszuweisung, die mühsam aus der Vordertür gejagt wurden, kehren damit in netter Verkleidung durch die Hintertür zurück.

Wir müssen endlich lernen, zwischen Soziologie und Ethik zu unterscheiden. Aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe folgt soziologisch sehr viel, ethisch aber gar nichts! Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wären Sie eine schwarze, homosexuelle Frau, so hätte dies massive soziologische Folgen, zu denen leider auch Diskriminierung und Marginalisierung zählen. Ethisch betrachtet sind alle genannten Attribute jedoch irrelevant. Sie sind ohne jede Bedeutung für Ihren moralischen Status. Das ist sehr wichtig, denn sonst käme es erneut zur Klassifizierung. Natürlich haben Sie das Recht, ohne Diskriminierung und Marginalisierung zu leben. Doch dafür gibt es nur einen einzigen, alles entscheidenden Grund: Sie sind Würdeträgerin. Oder in meinen Worten: Sie sind Zweck an sich selbst.

Was wäre Ihnen die wichtigste Botschaft an die Menschen von heute?

Versammelt euch wieder hinter Argumenten, statt hinter Gefühlen! Sapere aude!

Das Interview führte der Wissenschaftsjournalist Anton Benz, die Antworten lieferte Markus Tiedemann.