Moritz August Benjowski: Ein Meister der Lügengeschichten

Als der seinerzeit in ganz Europa berühmte Haudegen Moritz August Benjowski in seinen Memoiren auf den Tod der holden Afanasia zu sprechen kommt, wirken seine Worte erstaunlich teilnahmslos: »Ihr frühzeitiger Tod griff mich sehr an. Umso mehr, als er mich der Befriedigung beraubte, ihre Zuneigung durch die Verheiratung mit dem jungen Popow zu vergelten.« Der deutsche Herausgeber, der eine redigierte Fassung der 1790 erschienenen Erinnerungen des Weltreisenden veröffentlichte, zeigte sich von der Abgebrühtheit des Grafen einigermaßen verstört: »Das ist alles, was Benjowski über das arme Weib zu sagen hat.«

Dabei hatte das 16-jährige Mädchen, so berichtete es schließlich Benjowski selbst, seine waghalsige Flucht aus dem erzwungenen Exil in Kamtschatka erst ermöglicht. Sie, die Tochter des Kommandanten einer Strafkolonie im fernen Osten Russlands, war in die Verschwörung der Gefangenen eingeweiht gewesen, hatte den Tod ihres Vaters mitangesehen, ihre Heimat verlassen und war dem Abenteurer aus Europa treu auf eine gefährliche Seereise gefolgt. Ihm, den in der Heimat Frau und Kind erwarteten. Gemessen an Afanasias Loyalität erscheinen die Worte Benjowskis tatsächlich bemerkenswert kühl. Allein – das Mädchen hat nie gelebt. Ihre Geschichte, ihre Liebe und ihr Tod sind frei erfunden, wie so vieles in Benjowskis Erinnerungen. Buchstäblich vom ersten Satz an schrieb der Autor die Unwahrheit. Er gab sein Geburtsjahr mit 1741 an und machte sich damit um fünf Jahre älter, als er tatsächlich war. Was hatte den Mann dazu bewogen, seine Abenteuer derart auszuschmücken? Das Leben dieses Soldaten und Schriftstellers lässt es erahnen, der vor 250 Jahren nach Frankreich gelangte und dem König seine Dienste als welterfahrener Kenner anbot. Allerdings war an seinem Wissen und seinen Errungenschaften nicht so viel dran, wie er vorgab.