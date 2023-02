Müdigkeit: Im Winter schlafen wir wohl anders

Die kalte, dunkle Jahreszeit lädt geradezu ein, länger im Bett zu bleiben. Und nun gibt es dafür vielleicht sogar einen wissenschaftlichen Grund: Aileen Seidler von der Humboldt-Universität zu Berlin und ihr Team legen in den »Frontiers of Neuroscience« eine Studie vor, laut der auch wir Menschen über die Jahreszeiten hinweg ein unterschiedliches Schlafverhalten zeigen. Zumindest deuten dies Daten von rund 300 Menschen an, die unter neuropsychiatrischen Schlafstörungen leiden und sich deshalb an Schlafstudien beteiligten.

Ursprünglich wurden 292 Personen betrachtet, die sich so genannten Polysomnographien unterzogen hatten. Sie nächtigen dann in Schlaflaboren ohne Wecker und werden dabei hinsichtlich der Qualität und Art ihres Schlafs sowie dessen Dauer überwacht. Aus dieser Gruppe blieben schließlich 188 Menschen übrig, die keine Schlafmittel nahmen oder bei denen etwa technische Probleme die Ergebnisse verfälscht haben könnten.

Durchschnittlich schliefen sie im Winter eine Stunde länger als im Sommer, was Seidler und Co jedoch noch nicht als statistisch signifikant betrachteten – im Gegensatz zu den verlängerten REM-Schlafphasen, die mit unserer inneren Uhr verknüpft sind und die sich wiederum mit den Lichtverhältnissen ändern. Im Winter verlängerten sich die REM-Schlafphasen der Probandinnen und Probanden im Mittel um insgesamt 30 Minuten.