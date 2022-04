Aspergillose: Multiresistenter Pilz in der Umwelt infiziert Menschen

Laut ihren Ergebnissen kommen beide Wege vor. Seit Jahren ist bekannt, dass die Pilze während einer Behandlung mit Medikamenten resistent werden können – Fachleute vermuten allerdings schon lange, dass das nicht die einzige Quelle solcher Resistenzen ist. Das Team um Rhodes fand mehrere Proben aus erkrankten Menschen, die Pilzen aus Umweltproben genetisch so ähnlich waren, dass eine Ansteckung in der Umwelt wahrscheinlich ist. Nach Ansicht der Fachleute stützen sowohl die genetischen Merkmale der resistenten Pilze als auch ihre weite Verbreitung die Hypothese, dass die Resistenzen auf die Verwendung von Fungiziden in der Landwirtschaft zurückgehen.