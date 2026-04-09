Mumifiziertes Fossil: Am Anfang war der Atemzug

In Oklahoma haben Wissenschaftler außergewöhnlich gut erhaltene Fossilien früher Reptilien gefunden, bei denen sogar noch Weichteile erhalten geblieben sind. Sie zeigen, dass die frühen Landbewohner bereits ähnlich atmeten wie die Menschen heute: mithilfe ihres Brustkorbs, der durch Dehnung und Kompression wie eine Pumpe die Luft durch die Lunge bewegt.

Wie Ethan Mooney von der University of Toronto und Team im Fachmagazin »Nature« berichten, stammen die drei neu beschriebenen Fossilien aus dem Perm und sind etwa 289 bis 286 Millionen Jahre alt. Damit könnten sie als die ältesten Funde von Knorpelgewebe überhaupt gelten. Rekordverdächtig ist auch der Umstand, dass sich noch Spuren der ursprünglichen Proteine erhalten haben. Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, »Das ist der Weg zu einer dauerhaften Präsenz auf dem Mond« Jetzt informieren!

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Verantwortlich dafür sind die speziellen Erhaltungsbedingungen am Fundort, einer Höhle nahe der Ortschaft Richards Spur. Tiere, die vor Jahrmillionen dort verendeten, wurden in feinen Ton eingebettet und von Öl durchtränkt; dadurch blieben Partien der Haut und Knorpel im Bereich von Rippen und Schultern erkennbar. Mooney und sein Team machten diese Strukturen zerstörungsfrei mithilfe von Computertomografie sichtbar und rekonstruierten Brustkorb und umliegendes Gewebe.