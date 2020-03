Erdgeschichte: Dinosaurier hatten 372-Tage-Jahr

Sie sahen aus wie Bierkrüge mit handtellergroßem Deckel und bildeten ausgedehnte Riffe, etwa so wie heutige Korallen. Als dann der Chicxulub-Meteorit dem Leben der Dinosaurier ein Ende bereitete, starben auch sie aus. Die Überreste dieser »Rudisten« genannten Muscheln finden sich heute beispielsweise im Bergland des Oman, einst bewohnten die Schalentiere flache Meere mit einer sommerlichen Wassertemperatur von gut 40 Grad.

Indem sie die Schale einer einzigen solchen Muschel untersuchten, haben Forscher um Niels de Winter von der Freien Universität Brüssel nun ausgezählt, wie viele Tage ein Jahr in der Kreidezeit hatte. Demnach drehte sich die Erde bei einem Umlauf um die Sonne insgesamt 372-mal um die eigene Achse und nicht wie heute etwa 365-mal. Der Tag war somit etwa eine halbe Stunde kürzer.

Möglich wurde diese präzise Messung, weil die Schale der Rudisten so rasch wächst, dass sich die chemische Zusammensetzung viermal am Tag verändert. Wie de Winter und Kollegen im Fachmagazin »Paleooceanography and Palaeoclimatology« schreiben, schossen sie mit einem Laser punktweise minimale Probenmengen aus der Schale des fossilen Exemplars und analysierten die freigesetzten Substanzen chemisch. Der Schalenaufbau habe sich während eines Tages vergleichsweise deutlich und etwas schwächer über die Jahreszeiten hinweg verändert. Die Muschel konservierte dabei ihre neun Lebensjahre in Form von »Tagesringen«.

Während viele heute lebende Muscheln ihre Nahrung ausschließlich durch Filtern des Meerwassers erhalten, lebten die Rudisten vermutlich in Symbiose mit Fotosynthese treibenden Organismen. Ebbe und Flut ändern die Lichtverhältnisse unter Wasser und damit den Stoffwechsel der Symbionten, was sich schließlich im Schalenmaterial niederschlägt.