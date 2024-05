Kalter Blob über Skandinavien: Mysteriöse Kälte im wärmsten Jahr

Bemerkenswert daran ist, dass zuvor nahezu keines der saisonalen Vorhersagemodelle die außergewöhnliche Kälte prognostiziert hatte – selbst als sie praktisch direkt bevorstand. Die Fachleute um Rantanen machen zwei weitere Faktoren für das ungewöhnliche Wettermuster verantwortlich; und die könnten auch erklären, warum die Wettervorhersage scheiterte.

Zum einen nämlich seien lang anhaltende Kälteanomalien in Skandinavien im 21. Jahrhundert bisher immer mit dem pazifischen Wettermuster El Niño zusammengefallen. Dessen Entwicklung und Fernwirkungen lassen sich bis heute nur schwer zutreffend simulieren. Außerdem bestehe die Möglichkeit, dass der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai an der Anomalie beteiligt sei. Laut einer aktuellen Studie erwärmt der zusätzliche Wasserdampf in der Atmosphäre die Erde fast weltweit – bloß in Skandinavien führt er demnach zu einer winterlichen Abkühlung um rund ein Grad. Solche Ereignisse seien für Modelle ebenfalls schwer zu erfassen.

Allerdings beantwortet die Analyse, ebenso wie vergleichbare Aufschlüsselungen anderer Extremereignisse, eine ganz entscheidende Frage nicht: Aus welchem Grund das Wetter des Jahres 2023 an so vielen Stellen der Erde so extravagante Kapriolen schlug, ist nach wie vor nur unzureichend bekannt.