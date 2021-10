Funksignal aus dem All: Mysteriöses Alien-Signal leider doch nicht mysteriös

Sofia Sheikh von der University of California in Berkeley führte das Team an, das BLC1 in den folgenden Monaten überprüfte. Denn der Datensatz, aus dem BLC1 als einziger Kandidat aufploppte, umfasste ursprünglich über vier Millionen Signale. Daraus konnte man alle Signale aussortieren, die keinerlei Verschiebung in ihrer Frequenz aufweisen: Wenn ein Signal von einem anderen Stern oder Planeten kommen sollte, gibt es eine Bewegung der Quelle relativ zum Teleskop. Ein irdisches Signal würde hingegen keine solche Frequenzverschiebung enthalten. Übrig blieben noch rund eine Millionen Signale – aber auch diese konnte man weiter filtern.

Entscheidend war hier die On/Off-Position des Teleskops: Um zu entscheiden, ob ein potenziell mysteriöses Signal wirklich von einem Himmelskörper ausgesendet wird oder ob ein irdisches Störsignal wortwörtlich dazwischenfunkt, beobachtete das Forscherteam zunächst Proxima Centauri und ließ das Teleskop danach in eine andere Richtung zeigen – in eine so genannte Off-Position. Die Emission bei 982,002 Megahertz war ursprünglich nicht in der Off-Position beobachtet worden, was die Forscherinnen und Forscher darauf schließen ließ, dass es wirklich aus der Richtung unseres Nachbarsterns stammte.

Entmystifiziert: Wahrscheinlich stammt BLC1 von einem elektronischen Gerät auf der Erde

Bei einer erneuten Analyse derjenigen Signale, die ursprünglich als irdische Störsignale herausgefiltert worden waren, ergab sich jedoch ein anderes Bild: Denn Sheikh und ihre Kolleginnen und Kollegen fanden darin rund 60 Signale, die BLC1 stark ähnelten, also eine ähnliche schmalbandige Emission aufzeigten. Diese waren aber nicht nur zu sehen, wenn das Teleskop Richtung Proxima Centauri zeigte, sondern auch in der Off-Position. Somit müssen sie irdischen Ursprungs sein und als Störsignale gelten.