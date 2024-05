Mysteriöses Lanthanoid: Erster Promethium-Komplex offenbart Geheimnisse

Promethium (Pm) ist eines der mysteriösesten Elemente überhaupt: Alle seine 38 Isotope zerfallen nach einiger Zeit radioaktiv, weshalb Schätzungen zufolge zu keinem Zeitpunkt mehr als zirka ein Kilogramm davon auf der Erde existiert. Bis heute hat man daher bislang nur eine Hand voll Verbindungen davon hergestellt, die meisten unlösliche, schwer zu untersuchende Oxide. Das ist erstaunlich dünnes Wissen für einen Stoff, der als entscheidender Bestandteil in einer Reihe technischer Anwendungen vorkommt: Man nutzt Promethium etwa in Atombatterien für Satelliten oder Raumsonden, als Leuchtfarbe oder in der Strahlentherapie.

Zum ersten Mal haben Forschende nun das radioaktive Element in einem löslichen organischen Komplex gebändigt. Eine Forschungsgruppe vom Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, USA, hat ihre Ergebnisse im Mai 2024 in der Fachzeitschrift »Nature« veröffentlicht. 80 Jahre nach ihrer Entdeckung konnte das Team die schwer fassbare Substanz nun endlich grundlegend untersuchen. Es schließt damit eine seit Jahrzehnten klaffende Wissenslücke über die Lanthanoide – eine Gruppe von 15 einander sehr ähnlichen Elementen, zu denen Promethium gehört. Die neuen Erkenntnisse könnten helfen, dringend benötigte Lanthanoide effizienter voneinander zu trennen und für technische Anwendungen aufzubereiten.

Lanthanoide braucht man etwa für Laser, starke Magnete in Windrädern, Smartphones, Atomreaktoren und vieles mehr. Sie zählen zusammen mit weiteren Elementen zu den »seltenen Erden«. Anders, als ihr Namen nahelegt, sind die meisten davon recht häufig, jedoch fein verstreut. Die seltenen Erden und insbesondere die einzelnen Lanthanoide sortenrein zu erhalten, ist zudem ein schwieriges Unterfangen. Denn die Elemente dieser Gruppe sind sich chemisch extrem ähnlich, kommen in Erzlagerstätten daher oft gemeinsam vor und sind nur sehr schwer voneinander zu trennen. Erst kürzlich haben Fachleute ein künstliches Protein geschaffen, das die beiden Lanthanoide Dysprosium und Neodym sortenrein separiert.