Dunkle Materie: Mysteriöses Signal elektrisiert Physiker

Bisher waren die Wissenschaftler des XENON-Experiments so etwas wie die Spielverderber bei der Suche nach Dunkler Materie. Schon vor knapp 20 Jahren haben sie in einem Labor unter dem Gebirgsmassiv des Gran Sasso d′Italia eine Art Falle aufgestellt, in der Teilchen der Dunklen Materie eigentlich hängen bleiben müssten. Die rätselhafte Substanz soll sich wie ein feiner, unsichtbarer Nebel im Raum zwischen den Sternen sammeln – durch den unsere Erde auf ihrem Weg durchs All laufend tauchen müsste.

Doch während manch andere Gruppe immer wieder wackelige Hinweise auf Interaktionen zwischen Dunkler Materie und irdischen Atomkernen präsentierte, sorgte das deutsch-amerikanisch geführte XENON-Team stets für Ernüchterung. Egal wie genau die Forscher hinschauten, egal wie sehr sie ihren unterirdischen Edelgastank vergrößerten und verbesserten: Die Dunkle Materie tauchte einfach nicht auf.

Laden... © Roberto Corrieri und Patrick De Perio, XENON-Kollaboration (Ausschnitt) Wassertank und Gerätehaus von XENON1T

Nun ist die 163-köpfige Gruppe doch noch auf etwas gestoßen, was sich als Fährte zur Dunklen Materie entpuppen könnte – mit viel Glück zumindest. Zwischen Februar 2017 und Februar 2018 sei es im 3,2 Tonnen schweren XENON1T-Detektor zu überraschend vielen Teilchenzusammenstößen mit Elektronen gekommen, berichten die Forscher in einer noch nicht von Gutachtern geprüften Vorabveröffentlichung.

Dahinter könnte etwas so Banales wie eine bislang unentdeckte radioaktive Verschmutzung mit Tritium-Atomen stecken, räumen die Wissenschaftler ein, die unter anderem am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, am Karlsruher Institut für Technologie, sowie an den Universitäten in Münster, Mainz und Freiburg arbeiten. Doch auch zwei andere Ursachen ließen sich nicht ausschließen: Die rätselhaften Signale – es sind 53 an der Zahl – könnten entweder auf Neutrinos aus der Sonne zurückgehen, wofür von den Geisterteilchen jedoch ein winziges Magnetfeld ausgehen müsste, das Forscher bislang nicht auf dem Schirm haben.