Nachhaltig leben: Unverzichtbarer Konsumverzicht

Wir leben in einer Zeit, in der wir ständig, immer und überall einkaufen können: Wer möchte, kann sich innerhalb weniger Minuten online ein neues Handy bestellen, eine Kettensäge oder ein Schlauchboot. Fast egal, was es ist – schon am folgenden Tag wird es nach Hause geliefert, kostenlose Retoure inklusive. Die ständige Verfügbarkeit von Waren, die oft selbstverständlich erscheint, ist jedoch noch ein recht junges Phänomen. Die Überflussgesellschaft, in der die westliche Bevölkerung heute lebt, nahm ihren Anfang in den 1970er und 1980er Jahren. Doch erst im 21. Jahrhundert sind die Konsummöglichkeiten durch Globalisierung und Onlinehandel allumfassend geworden.

Das ist praktisch – bereitet Umwelt und Klima aber auch große Probleme: Weil CO 2 und andere klimaschädliche Gase die Klimaerwärmung weiter anheizen, muss ihr Ausstoß deutlich reduziert werden. Aktuell liegen die Emissionen in Deutschland pro Person und Jahr bei 10,8 Tonnen CO 2 -Äquivalenten. Das Bundesumweltministerium nennt als Zielmarke einen Jahresausstoß von weniger als einer Tonne CO 2 pro Person bis spätestens 2050. Auf mehr als 70 Prozent der Emissionen können die Verbraucherinnen und Verbraucher direkt Einfluss nehmen, indem sie ihr Konsumverhalten ändern. Die möglichen Einsparungen sind beträchtlich: Würden die Menschen bewusster konsumieren, weniger Auto fahren, Ökostrom nutzen, auf Flugreisen verzichten, sich pflanzenbetont ernähren, Wasser sparen und Wohnraum stärker dämmen, könnten die durchschnittlich emittierten klimawirksamen Gase halbiert werden.

Und tatsächlich gibt es immer mehr Menschen, die bewusst verzichten: Sie lassen das Auto stehen oder schaffen es ganz ab, fliegen nicht mehr, kaufen ausschließlich Bioprodukte, ernähren sich vegan oder vermeiden Plastikverpackungen. Die Zahl der Vegetarier etwa hat sich von 6,1 Millionen im Jahr 2019 auf 7,9 Millionen im Jahr 2022 erhöht. Die Zahl der Veganer liegt aktuell bei 1,58 Millionen, hat sich aber seit 2016 verdoppelt.