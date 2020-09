Ernährung: Wie sinnvoll sind Nahrungsergänzungsmittel?

Ohne Zweifel braucht der Körper Vitamine und Mineralstoffe: Von Vitamin D einmal abgesehen kann er sie nicht selbst herstellen. Also muss man sie ihm geben, so die Theorie. In der Praxis sieht es anders aus – weil wir jeden Tag essen: »Wer sich gesund ernährt, riskiert in Deutschland keine Mangelerscheinungen. Oder wann haben Sie zuletzt einen Menschen mit Skorbut oder Rachitis gesehen, denen Vitamin C oder D fehlen?«, sagt Fachapotheker Martin Smollich, der auf seinem »Ernährungsmedizinblog« Hintergrundwissen auch zu Nahrungsergänzungsmitteln zusammengetragen hat. »Echte Mangelzustände sind hier zu Lande selten, und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zu Recht, dass bei einer optimalen Ernährung kein Mikronährstoffmangel entstehen kann.«

Wer sich gesund ernährt, hat keine Mangelerscheinungen

Darauf angesprochen, bestätigt Anja Carlsohn, stellvertretende Sprecherin der AG Sporternährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE): »Nahrungsergänzungsmittel bringen nichts. Dass wir beispielsweise einen Vitamin-C-Mangel bekommen, ist bei unserer Ernährung unwahrscheinlich. Ein großes Glas Orangensaft oder eine halbe Paprika decken bereits den täglichen Bedarf – dafür muss niemand in die Apotheke rennen.« Nur bei vom Arzt festgestellten Mangelzuständen, betont die Professorin für Ernährungswissenschaft und Ökotrophologie an der HAW Hamburg, seien manchmal Ergänzungen erforderlich, sofern eine Ernährungsumstellung zuvor nicht geholfen hätte. Das Bundesinstitut für Risikobewertung bestätigt: »Bei ausgewogener Ernährung bekommt der Körper alle Nährstoffe, die er braucht. Nur in bestimmten Fällen ist eine gezielte Ergänzung der Nahrung mit einzelnen Nährstoffen sinnvoll.«

Martin Smollich erklärt, wann er den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln gutheißen kann: »Schwangere benötigen Folsäure, Jod und meistens auch Eisen, eventuell noch Omega-3-Fettsäuren. Veganer sollten auf jeden Fall Vitamin B12 einnehmen, weil es nur in tierischen Produkten steckt. Viele Ältere brauchen ebenfalls Vitamin B12 und Vitamin D, weil sie damit oft unterversorgt sind. Und wer am Tag mehr als drei Stunden Sport macht, darf über Proteinshakes, L-Carnitin, Eisen, Magnesium oder B-Vitamine nachdenken. Wer dagegen nur dreimal pro Woche ins Fitnessstudio geht, gilt in der Sportmedizin nicht einmal als Sportler – und braucht sicherlich keine leistungssteigernden oder regenerationsfördernden Nahrungsergänzungsmittel.«

»Überdosen sind gefährlich, auch bei vermeintlich harmlosen Mitteln aus der Drogerie. Wenn auf der Packung steht, dass 300 Prozent des Tagesbedarfs durch das Mittel gedeckt würden, dann ist das nicht unbedingt gut«

(Martin Smollich)

Das Gießkannenprinzip, nach dem so viele Menschen eine Pille nach der nächsten einwerfen, sei beim Thema Nahrungsergänzung keinesfalls zu empfehlen – da sind sich die Experten einig: »Viel hilft nicht viel«, sagt Smollich, »im Gegenteil: Überdosen sind gefährlich, auch bei vermeintlich harmlosen Mitteln aus der Drogerie. Wenn auf der Packung steht, dass 300 Prozent des Tagesbedarfs durch das Mittel gedeckt würden, dann ist das nicht unbedingt gut.«

Magnesium verursacht in geringfügig zu hohen Dosen noch vergleichsweise gelinde Beschwerden: Bauchweh und Durchfall. Bei Vitamin D sind die Folgen schon ernster, so Smollich: »In zu großen Mengen verursacht es Atherosklerose, Nierensteine und irreversible Nierenschäden.« Das Deutsche Krebsforschungszentrum warnt, dass B-Vitamine in hohen Dosen Lungenkrebs bei Männern wachsen lassen. Vitamin E steht im Verdacht, das Risiko für Prostatakrebs zu erhöhen. Und wer vermeintlich harmloses Kalzium überdosiert, riskiert einen Herzinfarkt, sagt der Lübecker Professor für Pharmakonutrition Martin Smollich: »Ab einer Tagesdosis von mehr als 1500 Milligramm Kalzium steigt das Risiko nachweislich.«

Gesunde Kinder brauchen keine zusätzlichen Stoffe Vitaminreiche Bärchen, klebrige Säfte: Nahrungsergänzungsmittel für Kinder erinnern an Süßigkeiten und sind in der Regel ebenso überflüssig, sagt Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW. »Säuglinge brauchen Vitamin K, Kleinstkinder benötigen Vitamin D und Fluor – aber dann als Arzneimittel und nach Rücksprache mit dem Kinderarzt. Mittel, die in der Schule die Konzentration fördern sollen, braucht dagegen niemand.« Clausen warnt, dass Produkte für Kinder oft nicht kindgerecht dosiert seien. Viele Eltern wüssten zudem nicht, dass sich die Referenzangaben auf der Packung immer auf Erwachsene beziehen. Was Clausen aber am meisten stört: »Dass die Kinder lernen, dass sie in allen Lebenslagen etwas einnehmen können und Tabletten sämtliche Probleme lösen.«

Nahrungsergänzungsmittel können gefährlich sein

Biotin kann Herzprobleme vertuschen – ein Vitamin, das in Produkten für Haut, Haare und Nägel enthalten ist. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlichte 2019 einen »Rote-Hand-Brief« – das ist ein Warnhinweis für Menschen in Heilberufen: Biotin, so das BfArM, verfälsche die Laborwerte, wenn Ärzte nach Biomarkern suchten, die auf Infektionen, Herzinfarkt und Krebs hindeuten. »Das kann lebensgefährlich sein«, sagt Angela Clausen von der Verbraucherzentrale NRW »Wer Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, sollte das seinem Arzt sagen.«.