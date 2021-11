Waffen des Immunsystems: Mit Kamelblut gegen Krebs, Covid und Schlangengift

Gegen Gesundheitsgefahren aus der Natur kennt die Natur oft die beste Gegenwehr. Die moderne Medizin macht sich das zu Nutze: Sie setzt mit Erfolg auf eine der Hauptwaffen des Immunsystems, die Antikörper. Mit ihnen werden heute Krankheiten erforscht, diagnostiziert und bekämpft. Auch in der aktuellen Corona-Pandemie kommen Antikörper zum Einsatz, so genannte Immunglobuline. Sie weisen das Virus Sars-CoV-2 in Schnelltests nach, sie werden Risikopatienten verabreicht oder gezählt, um den Status des Immunsystems zu überwachen: Hat man nach einer Impfung genug neutralisierende Antikörper produziert, ist man vor Sars-CoV-2 gut geschützt.

Seit einiger Zeit schreiben aber auch die kleinen Cousins der herkömmlichen Immunglobuline immer wieder einmal Schlagzeilen, die »Nanobodies«. Sie sind nur ein Zehntel so groß, einfacher aufgebaut, äußerst robust und lassen sich wie Legosteine miteinander kombinieren – Eigenschaften, die klinisch von großem Nutzen sein könnten. Sonst können Nanobodies, was auch klassische Antikörper leisten: Sie erkennen zielsicher bestimmte Strukturen, um dort anzudocken und ihre Wirkung zu entfalten.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, 45/2021 Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

So heften sich bestimmte Nanobodies zum Beispiel an das Spikeprotein von Sars-CoV-2 und hindern das Virus daran, in eine Zelle einzudringen, wie Studien belegen. Das könnte die Gefahr einer Infektion bremsen, was sich in ersten Versuche an Hamstern zu bestätigen scheint: In »Science« und »Nature« beschreiben zwei Teams unabhängig voneinander, dass mit Sars-CoV-2 infizierte Versuchstiere nach einer Dosis Nanobodies weniger Viren im Blut hatten, schwächere Entzündungserscheinungen in der Lunge zeigten und sich rascher wieder erholten als nicht behandelte Tiere.

Nanobodies: Kleiner, aber auch besser?

Der Clou an den Studien: Nanobodies sind so stabil, dass sie den Hamstern als Spray in die Nase gesprüht wurden: »Das wäre ein Segen: Ein Präparat wie ein Nasenspray, das ohne Arztkontakt und ohne Spritze auskommt«, sagt Ulrich Rothbauer von der Universität Tübingen. Die bislang verwendeten Antikörper müssen stattdessen in einer mehrstündigen Infusion verabreicht werden, was ihren Einsatz in der Praxis sehr erschwert.