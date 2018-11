Robotik: Nanoroboter schwimmen durch Augen

Die Forscher konstruierten zu diesem Zweck Minimaschinen mit Spiralpropellerantrieb, die etwa 200-mal dünner als ein menschliches Durchschnittshaar waren, und statteten sie mit Minimagneten aus. So konnten sie die Bots später mit Magnetfeldern zu einem Zielort dirigieren. Zudem musste der Minibot weite Strecken gegen den Widerstand der dicht gewebten Kollagenbündel im gelartigen Glaskörper des Auges zurücklegen. Dies erleichtert eine spezielle äußere Beschichtung der Roboter mit ungiftigen Silikonölen sowie stark wasserabweisenden perfluorierten Kohlenstoffketten – sie sorgen nach dem Vorbild von Fleisch fressenden Kannenpflanzen für eine ultrarutschige Oberfläche.

Im Experiment gelang es dem Team mit optischer Kohärenztomografie zu beobachten, wie ein Schwarm ihrer Mikrobots problemlos durch den Glaskörper von aus Schweinen stammenden Augen gelenkt werden konnte. In den nächsten Schritten sollen nun Versuche in den Augen lebender Tiere folgen. Gelingt dies, so könnte es in einigen Jahren denkbar sein, Mikroroboter auch als Assistenten in der Humanmedizin zu testen.