Nasenspray-Impfung: Infektionen bei Geimpften sicher verhindern

Unter den bisher zugelassenen Impfstoffen gegen das Coronavirus fehlt ausgerechnet jene Gruppe, in der viele Fachleute die besten Chancen zur Eindämmung der Pandemie sehen. Mit einer Nasenspray-Impfung lässt sich theoretisch die begehrte sterile Immunität erreichen, bei der man sich nicht einmal mehr anstecken kann. Sie stoppen das Virus dort, wo es als Erstes in den Körper eindringt und wo klassische Impfstoffe nicht hinkommen. Bisher allerdings hängen die intranasalen Vakzine hinterher, denn was auf dem Papier einfach klingt, erweist sich in der Praxis als sehr kompliziert. Dass man überhaupt nach einer solchen Alternative zu den bereits erfolgreich eingesetzten Impfstoffen suchen muss, liegt daran, dass klassische Impfstoffe keinen nennenswerten Immunschutz in den Schleimhäuten erzeugen. Das ist vermutlich auch der Grund, warum man sich trotz Impfschutz mit Sars-CoV-2 und seinen Varianten wie Delta infizieren kann. Vakzine wie jene von Biontech, Moderna und AstraZeneca verhindern zwar zuverlässig schwere Erkrankungen, aber nicht, dass das Virus in den Körper eindringt.

»Bei systemischen Impfstoffen ist es ja häufig so, dass man nicht mehr krank wird, aber Krankheitserreger aufnehmen und auch über einen gewissen Zeitraum andere anstecken kann«, erklärt Kai Schulze, der am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung die Immunreaktion auf Impfungen erforscht. Bei einer schleimhautbasierten Abwehr dagegen ließ sich diese Lücke schließen, weil sie schon die Aufnahme des Virus blockieren würde. Damit rückt die ersehnte sterile Immunität in Reichweite. Geimpfte würden überhaupt nicht mehr zu den Ansteckungen beitragen und auch keine gegen die Impfung unempfindlichen Varianten mehr ausbrüten.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, 27/2021 Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Wie man die Schleimhaut immun macht

Doch bisher scheitern die meisten Vakzine an der Schleimhaut. Studien an klassischen Impfstoffen zeigen, dass sich bei solchen Impfungen keine IgA-Antikörper bilden, die für eine mukosale Immunität, also eine Immunität in der Schleimhaut sorgen. »Um mukosale Immunität zu erhalten, müsste das Antigen direkt dort in den oberen Atemwegen sein«, sagt Michael Diamond von der Washington University in St. Louis, der selbst an einer Nasenspray-Impfung forscht. »Ich glaube nicht, dass es bei der Injektion in den Muskel dorthin kommt.«

Fachleute plädieren schon seit Jahren dafür, die mukosale Immunität bei Impfungen stärker zu berücksichtigen. Doch bisher führen Nasenspray-Impfstoffe ein Nischendasein. Auch gegen Sars-CoV-2 spielen sie keine Rolle. »Bislang gibt es nur wenige Erfahrungen mit intranasalen Vakzinen«, sagt Diamond. »Wir haben einen Grippeimpfstoff, mehr nicht. Und das ist ein abgeschwächter Lebendimpfstoff.« Das Vakzin FluMist basiert auf Grippeviren, die durch gerichtete Evolution an Kälte angepasst sind und sich deswegen im Menschen nur schlecht vermehren. Einen ähnlichen Impfstoff in einer Pandemie zu entwickeln, ist jedoch wenig erfolgversprechend, weil es sehr lange dauert.