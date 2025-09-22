Alltag mit einer unverstandenen Krankheit: Über den Versuch, mit ME/CFS zu leben

Dabei wäre es so einfach, einen kleinen Pulsoxymeter an den Finger der Betroffenen zu klemmen – und zu sehen, dass die Sauerstoffsättigung schon in Ruhe oder spätestens bei kleinen Belastungen ungewöhnlich niedrig ist. Von diesem als stille Hypoxie bezeichneten Phänomen berichten viele Patienten. Oder zu merken, dass der Puls bei manchen um über 30 Schläge pro Minute emporschnellt, wenn in eine aufrechtere Position gewechselt wird.

Aber es gibt keine standardisierte Diagnostik, keine anerkannten Therapien, wenig Evidenz. Die meisten Ärztinnen und Ärzte gehen bei ihrer Diagnostik nicht über ein normales Blutbild hinaus: »Tipptopp, alles in Ordnung, Sie müssen sich jetzt wieder einkriegen. Lesen Sie nicht so viel im Internet und machen Sie mal wieder Sport.« Aha. Danke für nichts. Also machen sich viele missverstanden, frustriert und immer ärmer auf die Suche nach Hilfe anderswo. Ein riesiges Feld der »Alternativheilungsangebote« ist aufgepoppt: teuer und nicht immer seriös. Doch wer will es den Betroffenen verdenken, dass sie sich diesen zuwenden – in der Medizin bekommen sie keine Hilfe, und wenn doch, dann keine Erstattung. Die Kosten für so genannte Off-Label-Versuche, also wenn Medikamente und Maßnahmen außerhalb der Zulassung angewendet werden, müssen selbst getragen werden. Da ich selbst Ärztin bin, konnte ich zumindest viele solcher Ansätze ausprobieren. Das Risiko und die Kosten liegen bei mir; aktuell sind das über 600 Euro pro Monat. Hilfsmittel werden einem häufig nur nach viel Aufwand bereitgestellt, die richtige Einordnung der Krankheit durch Behörden, Versicherungen und Ämter ist oft gar nicht oder erst nach vielen Widersprüchen und Aufklärungen möglich. ME/CFS ist »systemfremd« – zu Lasten der Kranken.

Alltag im Zeitlupenmodus

Ich diktiere diese Zeilen in mein Smartphone – schreiben und lange tippen kann ich nicht mehr, zu schwierig ist die Feinmotorik für meine Finger. Und wenn ich sitze, sinkt die Durchblutung in meinem Gehirn so stark ab, dass ich mich nicht lange konzentrieren kann. Für diesen Text habe ich in vielen Etappen mehr als drei Wochen gebraucht. Für die Korrekturen werde ich Hilfe benötigen, denn eine solch kleinteilige Konzentration überfordert mein Gehirn. Mein Gehirn, das früher am laufenden Band Texte produziert hat – das war mein Job. Selbst wenn ich nach jeder kognitiven Anstrengung eine mindestens doppelt so lange Pause mache, ist die Gefahr hoch, dass ich mich überlaste.

»Alles ist schwer geworden. Jedes Vogelgezwitscher vor dem Fenster wird zu einem unerträglich lauten Gekreische«

Denn mein Antrieb, meine Kreativität, mein Wunsch, auf Missstände aufmerksam zu machen, hat sich durch die Krankheit überhaupt nicht geändert. Ich möchte laut schreien, durch die Gegend rennen, alle schütteln, ellenlange brennende Texte schreiben, an die Regierung appellieren, meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen informieren – aber es bleiben nur kurze Momente, in denen das möglich ist. Leiser und kürzer, als ich mich kenne. Auch viele andere Betroffene investieren ihre Restkraft, um ME/CFS sichtbar zu machen. Das Risiko, sich dabei zu übernehmen, bleibt allerdings – und mit den Folgen sitzt (oder vielmehr liegt) man dann wieder ganz allein da.

Nach eineinhalb Jahren mit der Krankheit geht es mir besser, doch mein Alltag besteht immer noch zu 60 bis 80 Prozent aus Liegen, teils im abgedunkelten Raum. An vielen Tagen brauche ich Gehörschutz, das Haus kann ich nur noch mit dunkler Sonnenbrille und nicht an allen Tagen verlassen. Ich mache nach 30 bis 60 Sekunden Bewegung für zirka 30 Sekunden eine Pause. Damit die Durchblutung hinterherkommt, meine Muskeln wieder Energie bereitstellen. Ich mache das seit vielen Monaten so. Auf diese Weise kann ich meine Aktivität immer wieder steigern, aber ein derart reglementiertes Leben macht keinen Spaß. Und der nächste Infekt, der wieder zum Rückschlag führt, kommt mit vier Kindern im Haus bestimmt.

Wer mich vorher kannte, kann nicht nachvollziehen, dass eine so fröhliche, aktive und optimistische Person nun Meditationen mit positiven Affirmationen braucht, um dieses lebendige Begrabensein überhaupt noch aushalten zu können. Bitte lesen Sie über diesen Begriff nicht einfach hinweg. Viele Betroffene beschreiben ihr Leben nun genau so: am Leben zu sein, ohne lebendig zu sein.

Das unverstandene Alleinstellungsmerkmal von ME/CFS

Alles ist schwer geworden. Nicht nur die körperlichen Gebrechen sind kaum zu ertragen: die bleischwere Fatigue, die nicht mit normaler Müdigkeit vergleichbar ist, die Reizverarbeitungsstörung, die jedes Vogelgezwitscher vor dem Fenster zu unerträglich lautem Gekreische macht. Auch die Widerstände im System muss man ganz allein schultern. Wäre da nicht die immer größer werdende Community der Erkrankten, man würde wohl tatsächlich verzweifeln. Manche tun das auch. Sie nehmen sich das Leben.

Hilfe in der Not Denken Sie manchmal daran, sich das Leben zu nehmen? Haben Sie keine Hoffnung mehr? Dann wenden Sie sich bitte an Menschen, die Ihnen helfen können, etwa an Ihren Hausarzt, niedergelassene Psychotherapeuten oder Psychiater oder die Notdienste von Kliniken. Kontakte vermittelt der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117. Die Telefonseelsorge berät rund um die Uhr, anonym und kostenfrei: per Telefon unter den Nummern 0800 1110111 und 0800 1110222 sowie per E-Mail und im Chat auf der Seite www.telefonseelsorge.de Der Bundesverband ME/CFS Fatigatio e.V. bietet eine allgemeine Telefonbetreuung an, um über ME/CFS zu informieren und Fragen zu klären. Viele Informationen über die Erkrankung liefert auch die Seite der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS.

Denn ME/CFS hat besondere Tücken: eine spezielle Form der Belastungsintoleranz – die sogenannte Post-exertionelle Malaise (PEM). Wagt man den Versuch einer Reaktivierung über die niedrigen Belastungsgrenzen hinaus, droht ein Crash, ein körperlicher Zusammenbruch.

Das allgemeine Energieniveau ist durch die Krankheit ohnehin schon deutlich gemindert, manchmal sogar so stark, dass nicht einmal mehr das Umdrehen im Bett, das Essen oder die basale Hygiene allein gelingen. Wenn man sich dann bemüht, dieser Situation durch Anstrengung zu entkommen, droht eine zeitversetzte extreme Verschlechterung des Gesamtzustands – manchmal für Tage, manchmal für Wochen, manchmal für immer.

Und für diese Besonderheit der Krankheit fehlt jedes Verständnis. Während man Fatigue vielleicht noch von Krebserkrankungen kennt und eine Belastungsintoleranz von einer Herzinsuffizienz, so ist die PEM das Alleinstellungsmerkmal von ME/CFS. Aktivierung? Belastungstraining? Ein fataler Rat, den Betroffene wie ich oft genug zu hören bekommen. So etwas kann, wie auch die oft empfohlene »aktivierende Reha«, auf gefährliche Weise kontraproduktiv sein. Das macht den Ausweg aus der Erkrankung so verdammt schwer – und die Unterstellung, man würde sich nur nicht genug anstrengen, so schmerzhaft.

»Wenn man sich bemüht, diesem Zustand durch Anstrengung zu entkommen, droht eine zeitversetzte extreme Verschlechterung – manchmal für Tage, manchmal für Wochen, manchmal für immer«

Dabei liegen auch hierzu bereits erste wissenschaftliche Erkenntnisse vor. In den Muskeln von PEM-Betroffenen passiert offenbar etwas anderes als bei Menschen, die zu Studienzwecken wochenlang im Bett lagen. Die Muskeln von Menschen mit Long Covid und ME/CFS wiesen laut einem bisher nur als Preprint veröffentlichten Paper eine deutlich geringere Dichte an Kapillaren auf, den feinsten Blutgefäßen im Körper. Das deutet auf eine gestörte Durchblutung hin. Auch die Funktion der Mitochondrien in den Muskelzellen war beeinträchtigt. Diese wiesen eine reduzierte Atmungskapazität auf. Die Untersuchungen zeigten zudem, dass schneller ermüdende Fasertypen in den Muskeln von bettlägerigen ME/CFS- und Long-Covid-Patienten dominierten, während ausdauernde Typ-I-Fasern bei ihnen vermindert waren. Alles messbar, wenn man es denn sucht?

Was hilft, wenn niemand hilft

In einem PEM-Crash habe ich mehr Schmerzen, vor allem die Augen und Hände tun dann weh, das Atmen wird schwer, die Kreislaufprobleme stärker. Ein Crash bedeutet meist viele Tage absolute Bettlägerigkeit. Und immer wieder einen Verlust von Hoffnung, irgendwann aus dieser Lage herauszukommen. Ich verpasse dann noch mehr vom Leben, auch vom Familienleben, von meinen Kindern.

Ich versuche, mit dem niedrigen Energieniveau so zurechtzukommen, dass ich meine eigene Belastungsgrenze nicht überschreite und somit einen Crash vermeide. Diese Form des Krankheitsmanagements wird »Pacing« genannt. Das bedeutet: genaues Abwägen aller Aktivitäten, die Energie verbrauchen: Atmen, Denken, Bewegen, Sprechen, Kauen, das Verarbeiten von Emotionen und Reizen. Kann ich es mir leisten, heute noch einmal die Treppe nach unten zu gehen – oder schaffe ich dann das Abendessen mit meiner Familie im Sitzen nicht mehr? Oder anders: Wenn ich im Rollstuhl für 45 Minuten am Schulsommerfest der Kinder teilnehmen möchte, was muss ich an den Tagen vorher und nachher reduzieren, um das zu schaffen?