Nördliches Breitmaulnashorn: Wenn Tierwohl und Artenschutz kollidieren

Seit rund fünf Jahrzehnten versuchen Artenschützer bereits, das Nördliche Breitmaulnashorn vor dem Aussterben zu bewahren. Im Wettlauf gegen die Zeit hatten sie früh damit angefangen, das Sperma von Bullen der Unterart einzufrieren. Dazu kamen Zuchtprogramme in Zoos. Sowohl Najin als auch Fatu sind im Safaripark Dvůr Králové in Tschechien zur Welt gekommen, erst im Jahr 2009 wurden sie nach Kenia gebracht. »Es wäre unethisch, nach all den Anstrengungen plötzlich aufzugeben«, sagt Jan Stejskal, Direktor für internationale Projekte im Safaripark Dvůr Králové.

Ein Tier gefährden, um eine Art zu retten

Was ist ethisch vertretbar, was nicht? Eine Eizellen-Entnahme wie bei Fatu und Najin ist ein invasiver Eingriff, Tierärzte müssen die Nashörner dafür vollständig narkotisieren. Selbst für gesunde Tiere kann die Prozedur riskant sein. Andererseits zeigen Praxisbeispiele aus der Vergangenheit, dass sich Nashörner in der Regel schnell von dem Eingriff erholen. Wie entscheidet man in solchen Fällen, ob ein möglicher Zuchterfolg die Belastung des Tieres rechtfertigt?