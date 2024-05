Negative Emissionen: Deutschland geht Luft holen

Alle Strategien bewerteten die Fachleute hinsichtlich sechs verschiedener Fragekategorien: Wie stark trägt die Maßnahme zum Klimaschutz bei? Wie wirkt sie sich auf die Umwelt aus? Lässt sie sich technologisch umsetzen? Was bedeutet sie wirtschaftlich? Welche institutionellen Hürden gibt es? Und welche sozialen? Bei jeder Fragestellung berücksichtigten sie verschiedene Teilaspekte (in der Ökonomie etwa Investitionsrisiken, die Kosten pro entnommener Tonne CO 2 sowie das Potenzial für Preissenkungen) und verpassten den Antworten je nach Bewertung eine Ampelfarbe.

So entstand eine umfangreiche Tabelle, in der die jeweilige Methode in jedem Bereich mal mehr, mal weniger intensiv grün, gelb oder rot aufleuchtet. Die Übersicht wirkt auf den ersten Blick enorm komplex. Lässt sich nicht eine einfache Antwort auf die Frage finden, welcher Weg zur CO 2 -Speicherung in Deutschland am meisten verspricht?

Leider ist die Wirklichkeit wie so oft nicht klar schwarz oder weiß (beziehungsweise rot oder grün). Wo in der Matrix manche Felder in sattem Grün leuchten, schalten benachbarte schnell auf Rot. Beispielsweise sind die technologischen Hürden bei ökosystembasierten Maßnahmen niedrig – jetzt schon werden mancherorts Wälder aufgeforstet oder Moore wiedervernässt. Deswegen gibt es hier außerdem bereits definierte Abläufe und Erfahrungen, die auch im institutionellen Bereich und im Umweltsektor überwiegend für Grün sorgen. Doch beim Klimapotenzial und bei der sozialen Akzeptanz endet die freie Fahrt: Die zur Verfügung stehenden Flächen sind begrenzt, zudem gibt es Nutzungskonflikte mit der Landwirtschaft.